不只看風景！以親身體驗為優先：9場突破舒適圈的冒險旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】如果你最近特別想刪掉手機 App、遠離人群、直接躲進山裡……，你並不孤單！根據《2026 全球旅遊趨勢報告》，旅人們正逐漸拋棄一成不變的行程安排，轉而追求所謂的「Sight-doing（沉浸式探索）」：尋找那些像是偶然發現，而不是被精心設計好的體驗。

如今有87%的旅客會刻意為旅程留下即興探索的空間，而其中76%（尤其以 Z世代與千禧世代為主）更願意跨出舒適圈。現在旅行追求的不再只是拍張照片，而是一段「你真的得親身經歷才懂」的故事。

包括特色住宿到親身投入的探索旅程，以下是今年夏天最值得追尋的9項「人生傳說級」體驗：

1. 真正的牛仔文化體驗／True Ranch Collection

在美國蒙大拿州圓酒吧（Circle Bar Ranch）牧場，孩子們在馬廄圍欄邊享受牛仔體驗假期。 圖：Sublime Public Relations／提供

忘掉觀光化的度假牧場吧！位於亞利桑那州、蒙大拿州與懷俄明州的歷史牧場，提供真正的騎馬活動、射擊運動，以及與土地深度連結的生活方式，彷彿穿越回舊西部時代，同時仍保有高級奢華設施。

2. 用雙輪穿越歷史／Ride & Seek

如果你希望單車旅行不只是騎車，而是像在閱讀一段歷史，「Ride & Seek」會帶你沿著拿破崙、「羅馬人最可怕的敵人」漢尼拔等歷史人物的足跡前進，2026年橫跨歐洲等地的路線，非常適合既熱愛濃縮咖啡、又享受山路挑戰的旅人。

▲Scalesia Lodge 豪華帳篷營地。 圖：Sublime Public Relations／提供

3. 最震撼的野生動物晨喚／Scalesia Lodge

位於厄瓜多．加拉巴哥群島－伊莎貝拉島高地的「Scalesia Lodge」，以豪華打造野奢體驗，讓你置身於群島最豐富的生態系統之中，完美結合高端舒適與原始自然。

4. 漂浮旅館與單車慢旅／Boat Bike Tours

白天騎車穿越荷蘭經典鬱金香花田，或沿著多瑙河前行；夜晚則登上高級遊船，享用精緻晚餐並在夕陽中航向下一座小鎮，是達成效率與賞景兼具的慢旅行方式。

5. 高山中的現代奢華／The Wilson Hotel

這間精品風格旅宿，「The Wilson Hotel」是前往黃石國家公園與大提頓國家公園的重要門戶。白天體驗粗獷山野冒險，晚上則能回到現代感泳池與酒吧享受舒適時光。

▲在美國西部國家公園旅行可進行登山及多項戶外運動。 圖：Sublime Public Relations／提供

6. 靠雙腳與體力完成的探險／Escape Adventures

「Escape Adventures」專精於美國西部國家公園的登山車與多項戶外運動旅行，如果你信仰「風景值得靠自己努力換來」，那他們著名的猶他州荒漠中的越野探險「White Rim Trail」行程絕對會讓你難忘。

7. 激流與荒野河川／Flying Pig Adventures

無論你想挑戰黃石河的 Class III 激流泛舟，或體驗結合漂流與騎馬的「Paddle and Saddle」行程，「Flying Pig Adventures」都能帶來最具蒙大拿夏季精神的熱血與在地體驗。

▲在斯洛維尼亞Vršič Pass隘口徒步健行的旅人。 圖：Sublime Public Relations／提供

8. 徒步漫遊舊世界／Eurohike

如果你偏好用雙腳而不是雙輪探索世界，「Eurohike」會替你規劃阿爾卑斯山、義大利等地最迷人的步道，他們甚至幫你處理行李與住宿預訂，讓你能專心享受山徑與下一間村莊裡的麵包店。

9. 有意義的深度沉浸／Gondwana Ecotours

從阿拉斯加極光之旅到坦尚尼亞豪華野生動物「Safari，Gondwana」主打小團體與在地深度連結，他們採用碳中和方式營運，並重視社區導向旅遊，讓你的2026年旅行也能對世界留下正面影響。

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