喜迎29家新飯店！ 全球奢華精品酒店2026 從愛爾蘭莊園到印尼私人度假島都有

【旅奇傳媒/編輯部報導】剛過2026年第一季，全球奢華精品酒店（Small Luxury Hotels of the World，SLH slh.com，目前已有超過700間飯店會員、100多個國家，是全球最大的奢華飯店聯盟之一）就宣布迎來29家新開幕或即將開幕的新飯店成員！

繼2025年的強勁成長後，今年一開春就有許多獨立暨富創意設計的飯店加入聯盟，明顯反映出全球旅客對於飯店住宿的要求持續傾向更深度，且擁有獨一無二體驗的趨勢。

令人引頸期盼的新飯店

此次加入的新飯店有從愛爾蘭的莊園到印尼廖內（Kepulauan Riau）群島的私人度假島，無論是剛開幕或即將開門迎賓，都展現其令人期待的獨特風格。

今年春季將開業，位於愛爾蘭梅奧郡（County Mayo）的「格雷斯飯店」（The Grace Hotel），坐擁「韋斯特波特莊園」430英畝的原始美景；現代化的客房、餐廳和 SPA 中心與周圍的自然風光相呼應，並融入了愛爾蘭西海岸的在地節奏。

在義大利，位於阿納卡普里（Anacapri）的「卡薩卡普里萊飯店」（Casa Caprile）計劃於春季開業，這幢經過修復的19世紀宅邸規劃了12間客房和套房，大膽用色加上訂製家具和處處洋溢的巧思完全融合。

而「威尼斯八號酒店」（Eight Venezia）經過大規模翻修後，將於2026年7月在義大利威尼斯聖瑪麗亞福爾摩沙廣場（Campo Santa Maria Formosa）盛大開幕，這家擁有27間客房的飯店，結合了華麗的簷口、壁畫和彩色玻璃等原始特色，並帶入煥然一新的時尚風格。

來到美洲，位於巴拿馬安東谷（El Valle de Antón）、一座死火山口小鎮的「卡薩西蒙娜飯店」（Casa Simona），將於今年第三季開幕，飯店融合在地建築風格與自然景觀，客房可俯瞰山谷，以及一座氛圍隱密的露天劇場，將帶來不同以往的住宿體驗。

坐落加州帕洛阿爾托摩根山中心地帶的「摩根山飯店」（Hotel MOHI by Appellation）是 Appellation Healdsburg 的姊妹飯店，將於今年下半年開幕，屆時將以時尚的風格伴隨葡萄酒鄉的迷人魅力和戶外體驗，迎接旅客前往探索。

此外，新開幕的「犀牛河畔野境度假村」（Rhino and River Wildlife Retreat & Spa），位於印度阿薩姆邦莫里岡鎮，擁有16間木屋客房，河流和農田景觀環繞，並可近距離接觸野生動物，是自然系旅人的天堂。度假村內的 Nirban Spa 中心，結合卡西族（Khasi）的傳統療法和現代按摩技法，為旅客療癒、平衡身心。

於2025年底開業的「Thiénot 香檳三號飯店」（Le N°3 by Champagne Thiénot），是著名香檳酒莊的首家精品飯店，就位於法國蘭斯（Reims），香檳區的最大城鎮。由建築師 Loic Thiénot 操刀設計，僅規劃14間客房的飯店，並將 Spa 中心和酒窖體驗融入一棟歷史悠久的連棟別墅之中，完美詮釋了法式生活藝術的精髓；香檳區的藍斯也是全球奢華精品飯店最新插旗的熱門地點。

更多值得探索的旅遊目的地

隨著新飯店成員加入的同時，全球奢華精品酒店已同時擴展更多城市與地點選擇。

▲德利之家（Ridley House）。 圖：Heavens Portfolio／提供

美國佛羅里達州的西礁島（Key West）即是品牌組合中最新的目的地之一，在此合作的四家飯店是來自「西礁島歷史飯店」（Key West Historic Inns）旗下的四家飯店，帶來濃厚的歷史況味。

位於老城區，充滿波希米亞風格且的「艾拉小屋」（Ella's Cottages），歷史可追溯至1948年，非常適合長期住宿。

「德利之家」（Ridley House），是同品牌的經典建築，由三座歷史悠久的房屋組成，擁有優雅的白色木牆與私人門廊，可輕鬆前往著名的海濱區。

「燈塔飯店」（Lighthouse Hotel）位於市中心，以「LGBTQ 友善飯店」的歷史聞名，這份崇尚多元的精神延續至今。

「溫斯洛小屋」（Winslow's Bungalows）是一幢將維多利亞式建築與現代風格交會於西礁島古老的民宅，獨立平房與附屬建物營造出一種自在輕鬆的「家外之家」氛圍。

▲「總統府」（La Casa del Presidente）變身可實現「在總統府住一晚」的豪華度假飯店。 圖：Heavens Portfolio／提供

鍾愛沉浸在歷史氛圍的旅客，不妨接著走進捷克第二大城布爾諾的「布爾諾大皇宮飯店」（Grand Palace Brno），是一處歷史遇見奢華的宏偉度假勝地。

西班牙聯合國教科文組織世界遺產城市－阿維拉（Avila），也是本季最新加入全球奢華精品酒店的地點。其「總統府」（La Casa del Presidente）曾是總統官邸，如今已是可實現「在總統府住一晚」的豪華度假飯店。獨立式浴缸、可欣賞中世紀城牆的景觀以及飯店內的釀酒廠，都賦予了它獨特的魅力。

加州聖塔莫尼卡（Santa Monica）與棕櫚泉（Palm Springs）兩處新據點，也於今年正式登場。「二十七號飯店」（Maison Twenty Seven）建於1927年，坐落於美國聖塔莫尼卡市中心的一處歷史悠久的莊園內。受到摩爾風格影響的地中海復興式建築、鍛鐵大門和繁茂的花園為其特色，其38間客房、套房和公寓細節散發著昔日風華。棕櫚泉的「拉塞雷納別墅」（La Serena Villas）是一系列大人限定的別墅，擁有18棟西班牙風格的建築，倚著聖哈辛托山脈（San Jacinto Mountains）。

而位愛琴海上方2,000英尺處，希臘聖托里尼島的「天空飯店」（Santorini Sky），擁有相似的迷人氛圍。飯店由九棟豪華別墅組成，每一棟都擁有開闊海景和隱密空間，飯店還設有一座包含一座「Sky Dome」星空玻璃屋，是全島最高點的私人觀景處。

印尼廖內群島的「特魯納斯私人島嶼」（Telunas Private Island），可從新加坡搭乘渡輪或搭乘當地航班抵達。島上僅規劃15棟獨立水上別墅，在提供奢華住宿體驗同時亦秉持著對周遭環境與社區的永續精神，提供旅客寧靜又深刻的海島假期。

超越住宿的體驗

追求身心靈與自然的平衡、寧靜以及深度與在地連結的體驗，旅客選擇飯店不單只是講究住宿，也希望飯店本身成為一個旅遊的「目的地」。

印度普納的「達拉納希利姆飯店」（Dharana at Shillim）佔地2,500英畝，將永續旅遊帶入全新境界，提供住客針對營養、身體修復與情緒平衡等精心規劃的健康計畫，強調永續建築、重新造林，並針對當地女性農民的培訓等以回饋社區。

羅馬尼亞的「札博拉莊園飯店」（Zabola Estate），客房分佈在五棟建於18至20世紀的客棧內，坐落在特蘭西瓦尼亞（Transylvania）充滿傳奇故事的山丘間，周圍環繞著森林、湖泊和草地，為住客打造深邃而寧靜的住宿體驗。

從靜謐天堂到陽光普照的度假勝地，「La Valise」品牌旗下第六家飯店「洛斯卡沃斯精品飯店」（La Valise Los Cabos）也加入了全球奢華精品飯店。這家飯店擁有一系列地中海風格的別墅，後方是沙漠花園，前方坐擁壯麗海景和原始海岸線，給予住客完整的下加利福尼亞半島體驗。

往南，前進到墨西哥卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）的「ME Cabo」飯店，是一處充滿活力的大人專屬度假勝地，融合了設計、藝術和音樂（現場 DJ、海灘俱樂部），毗鄰當地著名的夜生活場所，打造豐富多樣的度假樂趣。

▲法國巴黎第八區的包曼飯店（Hotel Bowmann）。 圖：Heavens Portfolio／提供

迥異於拉丁熱情，位於法國巴黎第八區的「包曼飯店」（Hotel Bowmann）。飯店周邊盡是寬闊的奧斯曼式建築與林蔭大道，鄰近優雅的香榭麗舍大道和加尼葉歌劇院，但隱密的位置成了觀光大城中奢侈的鬧中取靜，從優雅富歷史感的大門踏進室內，裝飾精美卻不喧鬧，精細的鑲木地板和大理石營造出高雅氣氛，透過窗外樹冠俯瞰街景，是另一種巴黎風光。

幽靜與文化傳承之地

減低追求旅遊熱門打卡地點，轉往人少的靜謐地點斷開日常，享有奢華舒適的環境之外，還能透過浸潤在大自然與在地文化，已成為旅人最愛。

從布宜諾斯艾利斯出發，約2小時的航程即可抵達位於阿根廷伊圖薩因戈的「埃斯特羅斯港飯店」（Puerto Valle Hotel de Esteros），秉持永續發展的概念，飯店內規畫了自有苗圃和有機花園，周圍環繞著14公頃的保護區和生物多樣性豐富的濕地。

再往北一點，位於秘魯熱水鎮「馬丘比丘」聖地腳下的「蘇馬克馬丘比丘飯店」（Sumaq Machu Picchu Hotel），承襲當地克丘亞人與自然和諧共處的理念。透過漫步於古城的神聖神廟之間的步道，到社區體驗編織與烹飪，加上精緻舒適的客房與美食，更能貼近安第斯山的文化與歷史。

在印度，努布拉山谷的「拉昌南靜修度假中心」（Lchang Nang Retreat）和擁有150年歷史的「達爾豪西特拉山度假村」（Terrah Hills Resort），都是傳承文化的度假勝地。前者掩映在白楊、柳樹和西伯利亞榆樹林中，而後者被松樹和雪松林環繞，無論是踏上小徑探索瀑布或領略山峰之美，抑或跟隨佛教僧侶進行冥想、呼吸山間清新空氣進行瑜伽，都是在喜馬拉雅山邊獨有的清靜休息。

印度北部拉達克列城的高原文化和壯麗的自然美景，是許多旅人的此生必遊之地。位於列城的「Dolkhar Ladakh」飯店，7棟別墅均採用當地材料、再生木材和石牆搭建，內部裝飾皆為當地女性工匠用犛牛毛和羊毛手工編織的織品，從食物到戶外活動的規劃都在在彰顯了世代相傳的群山故事。

越南，這幾年在台灣也逐漸躍上旅客的年度出遊清單。中越的順化古城，承載了越南最後一個王朝的歷史過往，地方景物也與北越河內或胡志明市大相逕庭。位於順化的「阿澤萊公寓飯店」（Azerai La Residence），坐落於一座可追溯至20世紀30年代的殖民時期宅邸內。

位於平順新城的「格嘎灣阿澤萊飯店」（Azerai Ke Ga Bay），面對著4.5公頃花園和綿延五公里的海灘，兩家飯店都規劃有烹飪課程、沙丘探險和自行車之旅等活動，讓住客體驗不同氛圍的越南風情。

▲「尼羅河精品歷史河輪」（Historia Boutique Hotel Nile Cruise）。 圖：Heavens Portfolio／提供

此外，若對河輪旅遊感興趣，與「Storia The Dahabeya」飯店為同一品牌的「尼羅河精品歷史河輪」（Historia Boutique Hotel Nile Cruise），也加入了 SLH 擴展中的精品遊輪陣容。「尼羅河精品歷史河輪」擁有44間豪華客艙，典雅舒適的艙房配有偌大的落地觀景窗，可飽覽從盧克索到亞斯文的尼羅河美景。

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