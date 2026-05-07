郵輪爆致命漢他病毒 WHO：首名死者登船前已經染病

世界衛生組織（WHO）專家今天向法新社表示，「洪迪亞斯號」（MV Hondius）郵輪上首起漢他病毒病例，不可能是在航程期間遭受感染。

這艘極地探險郵輪於4月1日自阿根廷的烏斯華雅（Ushuaia）出發，橫越大西洋前往維德角（CapeVerde），並於3日抵達，船上約有150名乘客與船員。

WHO於2日接獲通報，得知「洪迪亞斯號」爆發罕見且致命的漢他病毒疫情後，判定3名死者中的首位患者必定是在登船前就已感染。

在8起確診及疑似病例中，1名70歲的荷蘭籍乘客是最早發病者。

WHO表示，他於4月6日開始出現發燒、頭痛及輕微腹瀉等症狀，4月11日出現呼吸窘迫，並於當天在船上死亡。

WHO病毒性出血熱專家勒甘德（Anais Legand）向法新社表示：「從感染到出現症狀的時間，也就是潛伏期，介於1至6週，但通常比較接近2至3週。」

因此，首起病例「不可能是在船上，或航程中停靠的任何島嶼感染的」。

她表示這名男子「非常明確是在登船前就曾暴露於病毒」，而且「幾乎可以確定與囓齒類動物有關」。

在3名死者中，目前僅確認這名荷蘭籍男子69歲的妻子對漢他病毒呈陽性。

她於4月24日陪同丈夫遺體在英國海外領地聖赫勒拿島（Saint Helena）上岸時，已出現腸胃道症狀，她之後於4月25日飛往約翰尼斯堡（Johannesburg）並於隔天死亡。

第3名死者是德國籍乘客，疑似於5月2日在船上死於漢他病毒。

另外2名曾在船上的患者，目前分別在約翰尼斯堡與蘇黎世（Zurich）醫院治療，均已驗出陽性；另有3名疑似病例已撤離郵輪，被送往荷蘭。

這艘3日起停泊於維德角首都普拉伊亞（Praia）郵輪，已於今天啟航前往西班牙的加納利群島（CanaryIslands）。

漢他病毒通常由受感染的囓齒類動物傳播，主要透過尿液、排泄物及唾液擴散。