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印度洋上的奇蹟島嶼！ 「斯里蘭卡」北、高出發 3大亮點、豐富行程一次滿足

聯合新聞網／ TTN旅報
斯里蘭卡「雅拉國家公園」吉普車Safari行程,感動程度絲毫不輸給非洲大草原。
斯里蘭卡「雅拉國家公園」吉普車Safari行程,感動程度絲毫不輸給非洲大草原。

【文・旅報傳媒】

斯里蘭卡一直以來就是被低估的旅遊目的地，不僅擁有豐富文化深度、自然生態，更有著迷人文化與高規格的五星飯店。朋威旅遊近期推出的斯里蘭卡9日行程，以「五大世界遺產、全程五星飯店、野生動物Safari」三大亮點，以最貼近台灣人旅遊習慣規劃斯里蘭卡行程，行程中天天都有亮點，旅客每天醒來都在迎接新的驚喜。

斯里蘭卡向來被譽為「印度洋上的珍珠」，擁有世界遺產古城、千年佛教文明、殖民風情山城、高山茶園與野生動物國家公園。對於追求深度旅遊、文化底蘊與自然景觀兼具的旅客而言，這次推出的斯里蘭卡行程，能一次滿足旅客需求

朋威旅遊東南亞線控李坤蒼表示，航班規畫以傳統航空公司為主，除了搭配斯里蘭卡航空結合華航、長榮的配套，還有新加坡中轉的新航，其中更推薦以馬來西亞航空吉隆坡中轉的走法；另外針對南部市場，還可搭配國泰航空，多元航線選擇，北、高兩地均可出發，對銷售端來說可以滿足更多旅客需求。值得一提的是，這次推出的斯里蘭卡行程價格，已含税金、簽證、網卡，還特別安排快速通關服務，讓旅客進出海關更為順暢。

5大世界遺產巡禮

天天都有世界級景點

朋威旅遊推出的《斯里蘭卡五大世界遺產·雅拉國家公園９日》，行程主打五大世界遺產巡禮，包含著名的天空之城獅子岩、千年古都波羅那魯瓦、丹布拉石窟寺、康提佛牙寺，以及殖民風情濃厚的加勒古城等代表景點。李坤蒼表示，斯里蘭卡行程的豐富程度，在旅遊市場相當罕見。許多國家8、9天可能只圍繞1～2個核心景區，但斯里蘭卡的旅遊節奏緊湊而精彩，文化遺產密度極高，非常適合喜歡深度旅遊的旅客。

除了文化底蘊，斯里蘭卡同時也是自然愛好者的天堂。李坤蒼表示行程中將安排前往斯里蘭卡最大的野生動植物保護區「雅拉國家公園」，安排搭乘吉普車（4～6人一部車）Safari，深入野生動物保護區，尋找大象、孔雀、水牛、鹿群，不必到非洲就能近距離觀賞野生動物。

另一個值得推薦的就是Maduwa Ganga生態之旅，安排搭乘遊船遊覽紅樹林內陸河道，順著河流來趟生態之旅，沿途除了可以看見潟湖生態景觀與鳥類，還可以看到居民傳統捕蝦蟹網，同時安排登島觀賞居民製作肉桂、遊覽當地寺廟。

除了豐富世界級景觀與生態，斯里蘭卡的文化也值得細細品味，行程中除了規劃前往香料園，同時也將走訪斯里蘭卡茶業重鎮「努娃拉耶利亞」及「拉伯凱利茶園暨博物館」，同時安排錫蘭傳統民族舞蹈表演。

五星飯店＋全包式渡假村

旅遊也能真正放鬆

一般人會認為到南亞旅遊吃、住都得將就，然而斯里蘭卡的旅遊條件其實超乎想像，這次朋威斯里蘭卡規劃，搭配五星級飯店，並入住RIU BEACH RESORT，這個全包式濱海渡假村，館內餐飲、酒水、泳池、夜間娛樂與海濱設施完整，讓旅客在白天旅遊後，延續享有真正的度假放鬆。李坤蒼表示，對熟悉歐美旅遊產品的消費者而言，「全包式渡假村」通常是高單價產品才會出現的配置，此次納入南亞團體旅遊產品，極具市場競爭力。

在餐飲與地接服務方面，朋威旅遊亦下足功夫。早、晚餐均安排在飯店內享用，午餐搭配精選風味料理，並透過熟悉台灣市場需求的當地接待團隊，在口味與用餐環境上精準把關。對首次接觸南亞旅遊的旅客而言，這樣的安排大幅降低陌生感，也提升整體旅遊舒適度。

朋威旅遊斯里蘭卡安排全程五星住宿，包括一晚全包式渡假酒店RIU BEACH RESORT。
朋威旅遊斯里蘭卡安排全程五星住宿，包括一晚全包式渡假酒店RIU BEACH RESORT。

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