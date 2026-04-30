快訊

「季麟連說話衝動一點」 鄭麗文談軍購案：1.25兆天文數字空白授權絕不接受

《AAA 2026》12月高雄登場！早鳥票5月31日拓元開賣 優先購有條件需注意

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫、兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

聽新聞
0:00 / 0:00

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫、兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
英國一對父子在近3年前的「泰坦號」潛水艇內爆事故中罹難，遺骸被以「爛泥裝在兩小盒」的形式交還家屬。死者妻子與母親近日首度對外透露相關經過。路透／美聯社
英國一對父子在近3年前的「泰坦號」潛水艇內爆事故中罹難，遺骸被以「爛泥裝在兩小盒」的形式交還家屬。死者妻子與母親近日首度對外透露相關經過。路透／美聯社

英國一對父子在近3年前的「泰坦號」潛水艇內爆事故中罹難，遺骸被以「爛泥裝在兩小盒」的形式交還家屬。死者妻子與母親近日首度對外透露相關經過。

2023年6月18日，英籍巴基斯坦裔富商沙赫札達．達武德（Shahzada Dawood，48歲）與19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）搭乘海洋之門潛水艇前往鐵達尼號殘骸，潛艇在下潛時內爆，船上5人全數罹難，包括經營泰坦號的海洋之門執行長。

事發近三年後，達武德妻子克莉絲丁（Christine Dawood）表示，她與家人經歷了漫長且痛苦的等待，才得以領回父子的遺骸。

她接受衛報訪問時表示：「我們9個月後才拿到遺體。其實我說的『遺體』，指的是剩下的那些爛泥。它們被裝在兩個小盒子裡，就像鞋盒一樣。」爛泥是從海床打撈上來，經由美國海岸防衛隊進行仔細分離與DNA檢測。

她說：「能辨識的部分其實不多。他們還有一大堆無法分開的混合物，裡面是混在一起的DNA，也問我要不要領回那一部分。但我拒絕了，只要你們能確定是蘇里曼和沙赫扎達的部分就好。」

克莉絲丁回憶早在2020年她就看到泰坦號的廣告，並致電給他們的私人旅行業務著手安排，一直到2022年底才收到消息。「那真的很昂貴，」她坦言，「兩個座位共要50萬美元！那是我會拿來買房子的錢。」她苦笑著回想這筆費用。不過沙赫扎達出身巴基斯坦富裕家族，錢不是問題，於是開始規畫參加。

克莉絲丁起先建議先體驗較淺的潛水，好讓大家適應被關在這艘長6.7公尺潛水艇內的感覺。但丈夫態度堅決，堅持要直接下潛到鐵達尼號。他當時對她說：「既然要潛水，我就要一次做到位。」她回憶：「這正是他在商場成功的原因。目標明確，就全力以赴。」

如今，克莉絲丁在家中仍擺放兒子在兩週內拼裝完成、共9090片的鐵達尼號樂高模型。她說：「很多人看到都會有點震驚。但我能怎麼辦，把它拆掉嗎？還是藏起來？蘇里曼花那麼多時間拼好它。他從我們住在新加坡時參觀一場大型展覽後，就一直對鐵達尼號著迷。」

事發當時有消息指出，原本應該是克莉絲丁要與丈夫一同搭乘，但她把票給了兒子。克莉絲丁感嘆：「是蘇里曼想去的，我也很樂意把那個名額讓給他。我很高興他能和父親一起留下回憶。這件事，我無法改變。」

英國 鐵達尼號

延伸閱讀

媽媽崩潰喊「對孩子沒好奇心」 專家點破關鍵：期待太多反讓親子關係疏離

林逸欣父親癌逝！隱瞞5年抗癌史淚別　「下輩子再當你女兒」溫暖告白

影／女大生撞女警致死只顧自己機車受損 親友斥：她一臉無關緊要

人夫肝瘤破裂送ICU！妻表現冷淡…女同學天天探望 揭出軌爆衝突

相關新聞

和BLACKPINK Lisa同享奢華假期！ 精選「5大夢幻度假旅宿」春夏優惠禮遇

【旅奇傳媒/編輯部報導】春分已過，邁入第二季，今年的新計劃都啟動了嗎？Heavens Portfolio 從海島到湖畔，精選5處奢華度假地所提供的春夏禮遇，無論雙人同行或親友共聚，提早預訂、多住幾天都有獨享優惠。 馬爾地夫／Cheval Blanc Randheli 先前因 為 K-Pop 歌手 Lisa 度假打卡，再次抓回全球旅客目光的「馬爾地夫白馬莊園」（Cheval Blanc Randheli），是由比利時建築師 Jean-Michel Gathy 設計打造。揉合歐洲工藝，和針對自然環境設計出流暢且具質感的空間，提供了寬敞又隱密的休閒空間，加上管家無微不至的照顧，豐富的活動體驗安排，適合兩人繾綣，也符合親子旅遊的需求。 針對今年淡季，「馬爾

2026世足賽、法網、溫網、F1賽車 四大世界頂級賽事門票開賣

【旅奇傳媒/編輯部報導】因應熱度日益升高的觀賽旅遊話題，旅遊和休閒娛樂預訂平台 Klook 宣布擴大產品版圖，納入更多運動賽事體驗，並正式開售全球四大指標性體育盛事門票，包括「2026世界盃足球賽」、「法國網球公開賽」、「溫布頓網球錦標賽」及「F1一級方程式賽車」。透過串聯賽事門票與尊榮觀賽體驗，Klook 將進一步提升產品豐富度，滿足旅客多元需求。 根據Klook《2026旅遊脈動大調查》，大型活動或賽事已成為旅遊規劃的重要動力。數據顯示，每5位旅客就有1位會以特定活動規劃整趟旅程，其中25%更以體育賽事為主要出遊動機。而在規劃行程時，91%旅客會從大型活動出發，延伸更完整的旅程，而非「看完即走」；41%旅客則會額外停留至少3天，探索當地景點與特色體驗。由於大型活動具高度即時性與不可錯過性，旅客決策也更為明確，近半數粉絲會提前1至6個月購買門票，留下更充裕的時間規劃後續旅遊安排，包括當地交通

奢華極地破冰船ｘ世界頂奢郵輪｜《偉大的旅程The Grand Tour》典藏人生顛峰體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】當旅遊不再只是走訪景點、看看風景，而是衡量「是否為一生值得去一次」的體驗，高資產族群對於旅行的需求，已轉變為嚮往無可取代的瞬間與心靈深處的感動。太平洋旅行社觀察到此趨勢，率先開發、規劃、尋覓旅遊的顛峰體驗，將「觀光」轉向「人生體驗」，開發全新《偉大的旅程 The Grand Tour》高端旅遊系列，為遊客帶來深入極地、探險郵輪的嶄新旅程。 太平洋旅行社《偉大的旅程 The Grand Tour》專注於打造極地與世界級奢華探險旅行、整合稀有路線，以「人生必須完成的旅程」為核心概念，串聯全球最極致且稀有的探索體驗。從北極90°破冰航程直抵世界頂點，到南極探險踏上世界盡頭，結合豪華郵輪與專業探險船，打造跨越文明與自然邊界的非凡航線，這已不只是旅行，而是一場關於人生高度與深度的壯闊實踐！ 北極盛宴｜結合探索、奢華

旅居世界沒那麼難！ 年過30、40還能環遊世界 達人親授「神級省錢旅居法」Part2

年過30、40也能環遊世界，Vivi羅琳分享多種省錢旅居法，包括房子交換住宿、線上工作和公司的出差等方式，讓旅居不再遙不可及。她提醒旅者在活動中應提高警覺，保護自身安全。

全球花季88折！日韓櫻花季錯峰、夜櫻新玩法 歐美賞花正當時

【旅奇傳媒/編輯部報導】春意漸濃，日韓櫻花即將接力綻放，旅遊電商平台 KKday 也觀察，旅客的賞櫻喜好悄然改變，「錯峰賞櫻」、「夜櫻散策」與「避開人潮的近郊賞花路線」成為海外賞花體驗的熱門搜索關鍵字

從杜拜把客人接回台灣的48小時 看見旅行業被低估的「存在價值」

【旅奇傳媒/編輯部報導】近年來，隨著自由行盛行，大眾對於旅行社的定義似乎逐漸簡化為「訂票、代辦、搞補助」甚至是捲款、欺騙等負面形象。然而，當02/28中東戰火驟起、領空封鎖、萬名旅客受困杜拜之際，「何

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。