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2026世足賽、法網、溫網、F1賽車 四大世界頂級賽事門票開賣

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世界盃足球賽。　圖：Klook／提供
世界盃足球賽。　圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】因應熱度日益升高的觀賽旅遊話題，旅遊和休閒娛樂預訂平台 Klook 宣布擴大產品版圖，納入更多運動賽事體驗，並正式開售全球四大指標性體育盛事門票，包括「2026世界盃足球賽」、「法國網球公開賽」、「溫布頓網球錦標賽」及「F1一級方程式賽車」。透過串聯賽事門票與尊榮觀賽體驗，Klook 將進一步提升產品豐富度，滿足旅客多元需求。

▲拓展運動體驗版圖，開賣四大世界頂級賽事。　圖：Klook／提供
▲拓展運動體驗版圖，開賣四大世界頂級賽事。　圖：Klook／提供

根據Klook《2026旅遊脈動大調查》，大型活動或賽事已成為旅遊規劃的重要動力。數據顯示，每5位旅客就有1位會以特定活動規劃整趟旅程，其中25%更以體育賽事為主要出遊動機。而在規劃行程時，91%旅客會從大型活動出發，延伸更完整的旅程，而非「看完即走」；41%旅客則會額外停留至少3天，探索當地景點與特色體驗。由於大型活動具高度即時性與不可錯過性，旅客決策也更為明確，近半數粉絲會提前1至6個月購買門票，留下更充裕的時間規劃後續旅遊安排，包括當地交通與各式行程體驗。

Klook 表示：「世界盃、法網、溫網與F1都是全球粉絲關注的指標性賽事，也逐漸成為旅遊的重要動機。將這四大賽事整合至 Klook 平台，讓旅客可圍繞賽事規劃完整行程，從觀賽體驗、在地活動、交通到網路一站式完成，也是Klook在旅遊體驗領域持續深耕的價值，讓旅客能更深入感受目的地魅力，並延伸至全球最具代表性的舞台。」

・2026 世界盃足球賽

將於06/11-07/19舉行，橫跨美國、加拿大與墨西哥共16座城市，為史上規模最大的一屆賽事。Klook 提供世界盃官方 VIP 門票，包含視野絕佳的場邊位置、專屬觀賽空間、升級餐飲體驗等。

・2026 法國網球公開賽

將於05/24-06/07在巴黎「羅蘭加洛斯球場」（Roland Garros Stadium）舉行。Klook 為官方合作夥伴，提供 VIP 門票，包含場邊優先座位、專屬觀賽空間與專屬通道、個人化迎賓服務及精選巴黎餐飲體驗。法網為四大滿貫賽事之一，預計將吸引許多亞太旅客前往法國及周遭歐洲國家旅遊。

・2026 溫布頓網球錦標賽

將於06/29-07/12在倫敦「全英草地網球俱樂部」（All England Lawn Tennis and Croquet Club）舉行，為歷史最悠久且最具代表性的網球大滿貫賽事。Klook 提供最高級別的 Debenture（債券）席位，涵蓋中央球場與第一球場，確保入場資格並享有優質觀賽視野。

・2026 F1一級方程式賽車

2026年賽季涵蓋全球24站賽事，Klook 依各站賽事提供多元選擇，從一般看台座位到 VIP 方案，並包含單日通行證（含週五排位賽），讓不同需求的旅客皆可輕鬆參與。2026世界盃足球賽、法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽及F1一級方程式賽車相關門票，現已於 Klook 平台正式上線，可立即預訂，把握專屬觀賽機會。

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