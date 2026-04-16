奢華極地破冰船ｘ世界頂奢郵輪｜《偉大的旅程The Grand Tour》典藏人生顛峰體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】當旅遊不再只是走訪景點、看看風景，而是衡量「是否為一生值得去一次」的體驗，高資產族群對於旅行的需求，已轉變為嚮往無可取代的瞬間與心靈深處的感動。太平洋旅行社觀察到此趨勢，率先開發、規劃、尋覓旅遊的顛峰體驗，將「觀光」轉向「人生體驗」，開發全新《偉大的旅程 The Grand Tour》高端旅遊系列，為遊客帶來深入極地、探險郵輪的嶄新旅程。

太平洋旅行社《偉大的旅程 The Grand Tour》專注於打造極地與世界級奢華探險旅行、整合稀有路線，以「人生必須完成的旅程」為核心概念，串聯全球最極致且稀有的探索體驗。從北極90°破冰航程直抵世界頂點，到南極探險踏上世界盡頭，結合豪華郵輪與專業探險船，打造跨越文明與自然邊界的非凡航線，這已不只是旅行，而是一場關於人生高度與深度的壯闊實踐！

▲「指揮官夏古號」為全球第一艘具有極地破冰能力，同時配備七星級奢華旅宿的郵輪。 圖：太平洋旅行社／提供

北極盛宴｜結合探索、奢華與知性

獻給渴望突破界限、收藏人生巔峰的旅人

【偉大的旅程．指揮官夏古號】巴黎半島酒店．正北極90°破冰榮耀之旅18日締造獨一無二、難以複製的生命體驗，重新定義極地探險的頂規！

「指揮官夏古號」（Le Commandant Charcot），是全球第一艘具有極地強大破冰能力、兼具七星級奢華配備的郵輪，同時是第一艘可將旅客帶往正北極90°的客船，航程中，專業極地自然學家全程隨行，帶領旅客深入了解極地生態與野生動物，並陪同登岸探索，讓每一步都充滿知識與感動。

除此之外，更安排多項珍稀且令人熱血沸騰的體驗活動，包括極地跳水、衝鋒艇巡航、皮划艇探險等，以最貼近自然的方式，感受北極的純粹與壯麗。旅途中亦將探訪極地科學研究基地，揭開冰封世界的神秘面紗，將過去只能在電影中見到的壯闊極景，化為觸身可及的震撼瞬間。

▲太平洋旅行社帶領遊客觀察北極熊生態。 圖：太平洋旅行社／提供

《尊爵體驗》

・直抵北緯90°正北極，人生級地理成就達成！

・搭乘「夏古號破冰船」，深入極地冰海

・衝鋒艇巡航＋極地探險體驗

・觀察北極熊、鯨魚等野生生態

・奢華ｘ極境一次滿足！住宿「巴黎半島酒店」

▲太平洋旅行社引領遊客搭乘「龐洛郵輪」，登陸南極大陸、真正踏上世界盡頭。 圖：太平洋旅行社／提供

南極圓夢｜結合探險、法式美學

獻給嚮往世界盡頭、典藏極地原始感動的遊客

【龐洛郵輪】阿根廷．伊瓜蘇瀑布連泊．南極半島北冕號圓夢19日選搭承襲純正法式血統的龐洛郵輪－北冕號，遠離喧囂，以從容姿態深入人跡罕至的極地秘境，展開南極圓夢之旅。

行程由壯麗的伊瓜蘇瀑布揭開序幕，隨後由世界最南端的城市烏蘇懷亞航向純白無垠的南極半島，在極地夏季最生機盎然之境，邂逅企鵝、座頭鯨與海豹，見證大自然最原始的律動。

航程中的味蕾盛宴來自法國殿堂級名廚 Alain Ducasse 精心設計專屬菜單，從可頌到龍蝦的頂級饗宴，將米其林星級風味變為航程日常。在專業探險家與中文解說員的陪同下登陸南極，踏上世界盡頭的純淨大地，探訪科研基地與歷史遺址，深度理解這片極境的壯闊與脆弱。

▲「龐洛郵輪」的奢華設備，讓遊客品味精緻的海上生活。 圖：太平洋旅行社／提供

《尊爵體驗》

・登陸南極大陸，真正踏上世界盡頭

・Zodiac 小艇深入冰川與冰山

・近距離觀察企鵝、海豹、鯨魚

・探險隊隨行，深度理解極地生態

・郵輪奢華體驗ｘ極地探險並存

▲搭乘 SCENIC 歐洲河輪探索文化薈萃的多瑙河。 圖：太平洋旅行社／提供

【SCENIC 歐洲河輪】雷根斯堡．維也納．布拉提斯拉瓦．布達佩斯多瑙河13日

航程自雷根斯堡啟程，抵達布達佩斯，串聯帕紹、杜倫斯坦、維也納與布拉提斯拉瓦等名城，搭乘榮獲「世界河輪最佳餐飲獎」的 SCENIC 精品河輪，一價全包，免搬運行李，1:3專屬服務與管家隨行，並安排宮殿音樂饗宴與彈性岸上行程，悠然漫遊歐洲。

《尊爵體驗》

・航行歐洲文化命脈多瑙河（奧地利／匈牙利／捷克等國）

・一次遊歷維也納、布達佩斯、布拉格等歐陸經典名城

・河輪移動式入住，減少拉車、節奏從容

・音樂之都ｘ帝國文化ｘ歐洲歷史深度體驗

・小型精品河輪，精緻服務與舒適空間

▲SCENIC 歐洲河輪行經「歐洲最美河段」的城堡密集區。 圖：太平洋旅行社／提供

【SCENIC 歐洲河輪】荷德法瑞．庫肯霍夫鬱金香花季．春暖萊茵河11日

宛如打開歐洲旅行的另一面，隨 SCENIC 精品河輪的航行，探訪阿姆斯特丹、科隆、柯布林茲與史特拉斯堡，在雄偉古堡與葡萄園之間，體驗文明與自然交織的風華。全程一價全包，免換飯店與行李搬運，1:3專屬服務與管家隨行，並享宮殿音樂饗宴與彈性岸上行程，優雅漫遊歐陸。

《尊爵體驗》

・航行歐洲最具代表性的萊茵河流域

・串聯德國古城、法國酒鄉、瑞士風景

・行經被譽為「歐洲最美河段」的城堡密集區

・結合葡萄酒文化、歷史城鎮與自然景觀

・河輪慢旅節奏，沉浸式欣賞沿岸風光

▲麗思卡爾頓集團觸及遊艇層峰旅行，全新推出第三艘超豪華遊艇「Luminara 號」。 圖：太平洋旅行社／提供

【偉大的旅程．麗思卡爾頓遊艇】東京．大阪．釜山．濟州島．東京麗思卡爾頓酒店雙泊．奢華 Luminara 號14日

2026首航日本，掀起海上奢華新風潮的麗思卡爾頓第三艘超豪華遊艇「Luminara 號」，典藏逾700件藝術大師之作，被譽為「移動的美術館」，結合頂級酒店服務與遊艇體驗，打造無與倫比的海上度假生活。

近1:1乘客與船員比例，搭配24小時專屬管家服務；餐飲則由米其林三星主廚 Sven Elverfeld 領銜設計，呈現全包式的頂級味蕾盛宴。 岸上延伸入住東京麗思卡爾頓酒店，坐落於六本木地標東京中城高樓層，融合現代奢華與日式美學，為整段旅程增添從海上到城市的極致享受。

《尊爵體驗》

・搭乘麗思卡爾頓遊艇暢遊日、韓話題城市

・全套房海上旅宿，精品飯店等級體驗

・小眾港口停靠，避開大型郵輪人潮

・米其林級餐飲與高端服務

・結合「航海ｘ生活風格」的奢華旅行

綜觀太平洋旅行社的高端產品策略，其核心不在於單純規劃旅遊路線，而是以「稀缺性、質感與深度」為主軸，重新定義旅行的價值。透過佈局極地航線、破冰船與探險郵輪等難以複製的體驗，同時結合頂級飯店、精品郵輪，並悉心安排專業探險隊、文化導覽，打造從陸地到海上的一致奢華體驗，讓遊客在途中體驗人生的高光時刻，並將世界極境轉變為一生珍藏的榮耀記憶；想了解更多高端旅遊體驗，可連繫「太平洋旅行社」：https://url.pac-group.net/8vwbf5。

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