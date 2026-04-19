雄獅旅遊迎2026出國熱潮！四大成長引擎揭秘：深度主題遊、特色鐵道與AI升級成亮點

去年全台出國旅遊人次達1,894萬創下歷史新高，隨著航空業擴張航網，如鳳凰城、華盛頓、布拉格等新增航點，米蘭航班天天出發，加上台中直飛釜山、東京等區域佈局，帶動整體運能，預期2026年出境旅遊市場將延續穩定成長態勢。

雄獅表示，今年機會與挑戰並存，相較於去年Q1同期，日韓、紐澳訂單年增近 3 成；美加線為成長黑馬，訂單年增4成；北歐極光訂單能見度已延伸至 2027 年 3 月。受到地緣政治局勢波動影響，亞非旅遊需求出現「轉單效應」，不過整體旅遊需求並未減少，旅客轉向如紐澳、日韓等地區，唯國際油價攀升亦帶動機票燃油附加費上調，進一步推升交通、住宿等旅遊供應鏈成本，未來團費調漲將視國際情勢進行滾動式調整。

全球暖化讓冰河面積逐年縮小，使得冰島藍冰洞更顯珍貴與稀缺，雄獅規劃深入冰島核心行程，解鎖即將消失的夢幻藍。圖片來源｜雄獅旅遊

展望今年，雄獅將深化國際化佈局，透過多元產品組合與彈性供應鏈調整，有效分散區域風險，並強化全球市場連結。同時積極展現品牌承諾，聚焦提升服務品質與顧客體驗，以旅客安全與權益為優先，並導入數位化工具，提升營運效率與消費者滿意度。今年雄獅將以「AI 賦能、精準分眾、服務擴圈、全球佈局」作為 2026 年度四大成長引擎，強化營運韌性與成長動能。

雄獅推出葡萄牙杜羅河谷行程，帶旅客品味微醺的壯麗，閱讀流動的葡萄酒史詩。圖片來源｜雄獅旅遊

AI 導入旅遊服務再進化！「智能客服LiLi」轉型智能業務帶動破億營收

為滿足日益增長的旅遊市場，雄獅推動數位轉型提升服務並擴展商機，「智能客服」LiLi成功轉型為具備營收貢獻的「智能業務」， 去年第四季累積轉換訂單金額破億，月均產值相當於10位業務人力 ，更解決夜班人力不足等瓶頸，銜接晚間 22:00 至翌日 07:00 的服務缺口。此外，LiLi也成功觸及「數位原住民」族群，使用者平均年齡較雄獅既有客群降低約 15 歲，拓展年輕客群成效顯著。

雄獅旅遊正式宣告2026年將以「AI賦能、精準分眾、服務擴圈、全球佈局」四大成長引擎全面強化營運動能。圖中為雄獅旅遊董事總經理黃信川、圖右為雄獅旅遊董事總經理林淑貞、圖左為雄獅旅遊總經理暨發言人賴一青。圖片來源｜記者許家禎

2026出國旅遊「兩極化」趨勢！長短線深度遊、獨家主題與綠色鐵道旅遊成亮點

觀察 2026 年旅客出遊偏好，市場呈現顯著的「兩極化」趨勢：一端是追求極致彈性與即時紓壓，以日、韓為主的「高頻短天數」行程；另一端則是強調深度連結、長短線皆延伸至 7 至 11 日以上的「沉浸式長天數」行程，帶動整體訂單年增達 3 成。此外，運動體驗與觀賞賽事已躍升為新興主流，顯示旅遊正從單純觀光轉向「深度主題」與「自我實現」。

雄獅針對登山熱潮，發揮「保證入住山屋」的資源優勢，由專業達人領軍並頒發獨家登頂證書，建立獨特產品競爭力。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅憑藉「世界馬拉松官方授權」保證參賽名額，報名人數已較去年全年增長逾 3 成，今年再推世界七大滿貫賽事「芝加哥馬拉松8日」行程。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅今年取得日本觀光特急「HANA AKARI」首度開放海外團體預約之席次。圖片來源｜雄獅旅遊

為精準對焦新世代需求，雄獅推出高機動性、保留大量「Me Time」的日本短天數行程與韓國半自助遊；長線方面，則以葡葡牙杜羅河谷酒區、冰島極光藍冰洞熔岩秀、西澳粉紅湖等差異化行程搶佔市場。主題旅遊方面，憑藉「世界馬拉松官方授權」保證參賽名額，報名人數已較去年全年增長逾 3 成；針對登山熱潮，更發揮「保證入住山屋」的資源優勢，由專業達人領軍並頒發獨家登頂證書，建立獨特產品競爭力。

東北唯一移動餐廳「TOHOKU EMOTION」，透過雄獅鐵道特別企劃，將在地旬味與窗外絕景完美揉合。圖片來源｜雄獅旅遊

此外，作為首家依循 GRI 原則編製、經第三方確信永續報告書的上市旅行社，在旅遊產品與營運管理上，雄獅導入全球永續旅遊委員會之「旅行社與旅遊業者準則（GSTC Industry Criteria for Tour Operators）」，作為產品設計與供應鏈管理的核心依據，除了持續推廣減碳與生態主題的「慢遊泰國」系列，更將「鐵道旅遊」視為綠色出行核心，今年取得日本觀光特急「HANA AKARI」首度開放海外團體預約之席次，「雪月花」、「TOHOKU EMOTION」等特色鐵道則採包列策略，確保服務品質。

雄獅旅遊佈局西澳以「差異化行程」解鎖大自然最神祕的調色盤——粉紅湖。圖片來源｜雄獅旅遊

會員數突破200萬大關！啟動服務擴圈跨域整合，精準拓展年輕族群

為延展服務邊際效應，雄獅啟動「服務擴圈」策略，打破既有通路邊界，以「由點到面」模式將專業服務滲透至高潛力客群。例如與企業端深度合作建立信任基礎後，再進入場域舉辦旅遊講座，精準接觸商務人士，將服務觸角從單一差旅需求延伸至家庭與社團旅遊等多元場景。

此外，雄獅自去年10月啟動會員新制以來，會員規模已突破200萬大關。現階段會員年齡層以30至50歲為主，不過今年第一季30歲以下新會員占比提升15%，顯示透過自由行、機票與住宿等年輕族群偏好的旅遊商品，並結合KOL創作者的持續推廣，已有效拓展會員結構、吸引更多年輕族群加入。未來將持續鞏固核心會員，除提供專屬權益、限定閃購，確保會員享有市場最具競爭力的優惠價格。同時，雄獅積極打破旅遊框架，橫向整合旗下 gonnaEAT 與雄獅嚴選等品牌，透過跨業資源連結，構築全方位的生活價值生態圈。

為精準對焦新世代需求，雄獅推出保留大量「Me Time」的韓國半自助遊。圖片來源｜雄獅旅遊

緊扣國籍航空航網擴張全球佈局！插旗布拉格，深耕商務差旅與海外 Day Tour 搶攻自由行

緊扣航司全球拓點步伐，雄獅繼去年 3 月深耕日本熊本、9 月佈局美國鳳凰城後，今宣佈將進駐捷克布拉格，預計海外據點總數將達16處。除經營既有團體旅遊市場外，亦積極布局高附加價值的「商務差旅」與「在地體驗」領域，並藉由海外據點優勢，擴大「Day Tour」產品線，精準掌握自由行成長趨勢。

目前日本分公司推動之「Day Tour」產品，已成功拓展至歐美及東南亞客群。未來將持續深化二線城市產品開發，推出具差異化之獨家行程，進一步提升品牌於全球市場的能見度與競爭力。

雄獅旅遊官網

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