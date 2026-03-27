旅居世界沒那麼難！ 年過30、40還能環遊世界 達人親授「神級省錢旅居法」Part2
【文．圖／Vivi羅琳】
之前和大家提到，旅居也可以不用渡假打工簽，就可以在國外待很久的時間。我提到了三種方法：衝浪沙發、打工換宿以及保姆的方法。今天再跟大家介紹另外的一些方法。
四、房子交換住宿
第四個方法就是「房子交換房子」。這真的就是跟電影一樣！它有網頁版也有APP版，也就是說對方到你家住幾天或者是一個月，然後你到對方家也是可以住一個月或幾天。一開始有免費的點數，用完之後你要買點數，但是如果有人到你那裡住的話就會得到點數。
這和衝浪沙發會有一點像，如果你的屋主是男生或是情侶都要小心，一樣可能會有性騷擾的事情發生，所以要選比較好的評價的。
我自己遇到的是第一次用點數去很OK，也很開心。但是第二次她說想要用房子交換房子的方式，等我到達了以後卻被騙了，她又說那個對她沒有什麼幫助，所以希望可以拿到錢。本來我是想要離開，覺得騙人的這種手法不是很讚賞，而且騙人的人也不大好，最後證明這個直覺是對的，但是礙於省錢的關係，我還是用一晚10歐入住了。
在那有好的回憶也有不好的回憶...比較驚訝的是我在上廁所時，她（西班牙的女主人）還不相信，一直跟我吵架，還開我廁所的門，甚至給我已使用過、體味很重的棉被。另外，記得貴重物品出門也要帶，或者是鎖起來，因為我親眼看到對方在街上偷東西。
五、線上工作旅居
第五個方法就是「線上的工作」。有些人會教畫畫、音樂、瑜珈、電腦、股票投資、旅遊、手作等等，只要你有什麼技能，你想到如何可以在網路上呈現，你就可以線上教學！很多人可能一開始都會覺得很難，或者給自己很多理由，但是其實只要去做了，積少就是可以成多。
我自己也是線上教學的英文老師，也有在歐洲遇到線上教畫畫的老師，所以什麼樣的技能都是可以的，只要你願意去嘗試挑戰。
六、公司出差旅居
第六個方法就是可以藉由「公司的出差」常常出國。只要你毛遂自薦願意出差，那麼就會有旅居在國外的機會。有些人會覺得自己英文不好，那麼你就現在開始學英文。因為我也有不少學生都是工程師常常出差，也有遇過英文不好的人也是出國好幾個月，一樣是暢行無阻，所以英文已經不是一個不敢旅居的藉口了。
七、留學或海外工作
第七個方法就是可以到某個喜歡的國家去「留學或是工作」。耳聞有工作經驗的人，容易申請得到技術學校。只要有學生的證明，就可以在當地開始打工或是創業，畢業之後也可以在那裡順利地停留一兩年工作，以工作簽待在那裡，待久了就可以拿永久居留。
如果是直接找國外的工作，通常就要有不可取代性的工作，例如像科技業，那麼公司才會幫你申請工作簽證。但是如果是一般的工作，外國會比較傾向找住在當地的、已經有工作簽或者是已居留的外國人。
像即使我擁有華語師資證照，也一樣沒有辦法找到有工作簽的公司。而台灣有很多科技業的人才，我想這是一個很大的優勢！
另外還有一些其他的方法，待下一回再與大家分享，敬請期待！
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