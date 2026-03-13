全球花季88折！日韓櫻花季錯峰、夜櫻新玩法 歐美賞花正當時

快訊

關東近郊櫻花林與油菜花海。　圖：KKday／提供
關東近郊櫻花林與油菜花海。　圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春意漸濃，日韓櫻花即將接力綻放，旅遊電商平台 KKday 也觀察，旅客的賞櫻喜好悄然改變，「錯峰賞櫻」、「夜櫻散策」與「避開人潮的近郊賞花路線」成為海外賞花體驗的熱門搜索關鍵字，近來日本與韓國賞櫻商品除了流量持續升溫外，夜櫻商品的銷售更比往年成長25%以上。為滿足廣大追櫻族、賞花控的需求，新推出「全站人氣商品88折優惠」、滿額再折500元，另日本東京5日來回機票只要9,088元起、韓國首爾5日來回機票6,999元起！

▲日本東京／大橫川櫻花迴廊賞花遊船體驗。　圖：KKday／提供
▲日本東京／大橫川櫻花迴廊賞花遊船體驗。　圖：KKday／提供

KKday 表示，日本毫無疑問雄霸海外賞櫻銷售冠軍，以東京、大阪與九州地區行程最熱賣，包含：富士山河口湖賞櫻一日遊、關西櫻花巴士等行程都比往年成長15%，今年「錯峰賞櫻」商品業績更大幅成長25%以上，如夜櫻點燈行程等，類似商品雖然大多鄰近市中心熱門景點，但因為觀賞時間避開尖峰人潮，旅客賞櫻行程更愜意舒適，首推京都賞櫻夜遊每人1,006元起、東京市區人氣賞櫻名所一日遊每人2,138元起、關東近郊賞櫻一日遊每人2,314元起、東京大橫川遊艇船票每人725元起（包含夜間遊艇船票）。

▲韓國／鎮海櫻花節。　圖：KKday／提供
▲韓國／鎮海櫻花節。　圖：KKday／提供

至於韓國賞櫻同樣高人氣，以釜山近郊賞櫻商品為主，則力推釜山「鎮海櫻花節一日遊」每人1,662元起、「慶州櫻花一日遊（釜山出發）」每人1,673元起。KKday分享，台灣旅客對於首爾各大景點已很熟悉，節慶型或歷史古城的賞櫻路線熱度持續升溫中。

旅客若對日韓賞櫻已相對熟悉，想要體驗其他海外花季避，也推薦華盛頓特區半日遊1,434元起、庫肯霍夫與鬱金香體驗（含門票、導覽與飲料）2,940元起、阿姆斯特丹獨家荷蘭鬱金香花田一日遊4,623元起。

▲北美／華盛頓特區櫻花季。　圖：KKday／提供
▲北美／華盛頓特區櫻花季。　圖：KKday／提供

此外，隨著櫻花季進入高峰，3至4月出發的日韓賞櫻機票商品也同步熱賣，KKday 推出多款賞櫻自由行機票，例如酷航東京5日來回機票9,088元起，方便旅客安排東京及關東地區賞櫻行程；韓國方面則推出德威航空首爾5天來回機票，最低6,999元起，並提供1人成行、含托運行李的貼心安排，讓旅客可依喜好搭配城市觀光與賞櫻行程，一站式規劃春季賞花之旅！

