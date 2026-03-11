快訊

從杜拜把客人接回台灣的48小時 看見旅行業被低估的「存在價值」

圖：何時旅遊／提供

工作人員在機場接機，全部53位團員和2位領隊走出來後開心拍大合照。　圖：何時旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】近年來，隨著自由行盛行，大眾對於旅行社的定義似乎逐漸簡化為「訂票、代辦、搞補助」甚至是捲款、欺騙等負面形象。然而，當02/28中東戰火驟起、領空封鎖、萬名旅客受困杜拜之際，「何時旅遊」的一場極速救援行動，為整個觀光產業示範了何謂「職人尊嚴」。

▲團員抵達後接受記者採訪。　圖：何時旅遊／提供

旅遊業的尊嚴：不只是賣行程，而是「責任的終點」

「自由行很方便，但旅遊最怕的是『不平常』。」何時旅遊的杜拜線控感性地說。

當戰爭爆發、航線中斷，對個體旅客而言是求助無門的恐慌；但對專業旅行社而言，則是「專業能量」爆發的時刻。當大眾媒體偶爾報導產業負面新聞時，這群旅遊職人正默默守在 Threads、航空公司後台與國際通訊中。他們想證明的只有一件事：旅行社的價值，在於當世界失序時，我們是旅客最後的靠山。

▲何時旅遊特別印製歡迎回家和平安歸來的海報接機，旁邊是整桶的無咖啡因熱茶。　圖：何時旅遊／提供

危機處理的精密模組：何時旅遊的「生存戰略」

面對55位滯留杜拜的團員，何時旅遊並非盲目等待，而是啟動最高等級應變步驟：

1. 資訊精準化：線控24小時監控戰況與社群回報，精準判斷機場開關時機，而非被動等待航司公告。

2. 後勤超前佈署：在航班取消前，已預訂好兩晚延住飯店與接送交通。「確保旅客有床睡、有飯吃，是穩定情緒的第一步。」

3. 多軌替代方案：票務團隊同時掃瞄全中東航點，甚至研究陸運、海運撤離至鄰國搭機的可能性。

4. 心理安全感：成立24小時家屬專線，並通報觀光署。線控對第一線領隊承諾：「我當你們的後盾，一定把大家平安帶回來。」

▲在機場為團員準備無咖啡因的熱茶。　圖：何時旅遊／提供

48小時的生死時速：與航道的博弈

03/03晚間，訊息紛亂。阿聯酋航空復飛後又跳出「取消預警」，但線控與票務憑藉多年經驗，鎖定那微小的復飛機會，在晚上八點緊急搶下全團機位。「當 Line 傳來『全員登機』的那一刻，我的眼淚真的掉了下來。」這55個家庭的重擔終於落地。這份眼淚背後，是旅遊從業人員對「平安」二字最深刻的信念。

▲為客人安排接送車，在遊覽車旁準備好一袋一袋的豬腳麵線餐盒，讓客人回程的車上可以用餐。　圖：何時旅遊／提供

儀式感的背後：有人把你的安危，放在心上

03/04下午，桃園機場出現了感人的一幕。「何時旅遊」團隊帶著自備便當盒裝好的豬腳麵線、特製的無咖啡因蕎麥茶，以及那條「歡迎回家」的海報出現在接機大廳。這不是公關行銷，而是一種「職人的溫暖」。為了不讓疲憊的旅客喝咖啡因睡不著，連茶飲的選擇都充滿細節。這份細節，是科技與平台永遠無法取代的「人味」。「還好這次是跟你們出來。」這句話，是旅客對旅行業最高規格的勳章。

「何時旅遊」此次的危機處理，不僅僅是成功處理了一次旅遊糾紛，更是為旅遊業找回了尊嚴。在你看不到的背後，總有人把你的安危，深深地放在心上。這就是旅行社存在的意義：我們不只帶您看世界，更會在危急時刻，拚盡全力帶您平安回家。

杜拜

