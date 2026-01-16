快訊

被視為唯一親人…龍千玉現身靈堂崩潰痛哭 稱曹西平二度入夢交代這些話

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

旅居世界沒那麼難！ 年過30、40還能環遊世界 達人親授：3大「神級省錢旅居法」一次看

Vivi羅琳追愛旅行ing／ 文、圖／Vivi羅琳
旅居世界沒那麼難！ 年過30、40還能環遊世界。圖／Vivi羅琳
旅居世界沒那麼難！ 年過30、40還能環遊世界。圖／Vivi羅琳

【文．圖／Vivi羅琳】

年過三十、四十，沒渡假打工簽，還可以旅居環遊世界嗎？

旅居世界的可能性

年過三十、四十，沒渡假打工簽，還可以旅居環遊世界嗎？正確答案是甚麼呢？你覺得不行嗎？其實很多人都說沒工作或是沒錢怎麼環遊世界呢？其實只要知道方法就可以，而且願意去做，那麼就可以！

羨慕還是行動？

只是大部分的人都只會說不會做，很多抱怨又沒有執行力，所以年過一年就這樣老去。你想要做個只會羨慕、抱怨的人呢？還是一個讓大家羨慕又正向的人呢？這邊就來告訴大家，我是怎樣年過三十、四十，又沒有打工簽證；卻可以到處玩的經驗！希望可以幫大家圓夢！

在台灣，帶哥倫比亞的衝浪沙發客逛夜市及提供住處，離開時他還送我一大包哥倫比亞咖啡粉！圖／Vivi羅琳
在台灣，帶哥倫比亞的衝浪沙發客逛夜市及提供住處，離開時他還送我一大包哥倫比亞咖啡粉！圖／Vivi羅琳

短期與長期旅居的差別

通常旅居有分成短期和長期。通常短期很多國家都可以180天內停留90天，所以如果你是要短期3個月內停留單個或數個國家，就可以不用擔心長期旅居的問題。

但是我是怎麼久居呢？其實很簡單，我沒有要在那裏工作，我自己有線上的工作，所以我就是申根國家住三個月再換非申根國家。這樣就可以在歐洲地區住超過9個月或一年的時間。

如果覺得三個月就要搬家很麻煩的話，可以選擇英國或加拿大，這兩個國家可以一次待六個月，其他特殊的國家大家可以自己去外交部網站查可以停留的期限。

在澳洲雪梨，好在有和台灣的衝浪沙發客見面，才有人幫我拍照。圖／Vivi羅琳
在澳洲雪梨，好在有和台灣的衝浪沙發客見面，才有人幫我拍照。圖／Vivi羅琳

其他更長旅居的方法

再來就是除了我之前說的「如何月花三萬多旅居歐洲」的方法以外，還有一些其他的方法可以在國外旅居更久。

一、衝浪沙發客

首先就是作個「衝浪沙發客」。它有一些不同的App，主要的功能就是大家可以去陌生人的家住，也許是睡在沙發上，也許是睡在主人的空房間，目的是要認識不同世界的人，所以一切都是免費的。

有些人會害怕，那就可以用只見面不居住的方式。但是因為我們這裡是說長期旅居的方法，所以這是一個可以交朋友又可以省錢的方式。當然如果暫住太久，也許可以用做家事或是遛狗來交換作為居住長久的一個小條件。

要特別注意的是，要找好評價的主人，且女生最好就是找女生、男生找男生，因為有蠻多都是會有性騷擾的事情發生，所以大家要小心。

在台灣，給越南衝浪沙發客睡我家的沙發及陪她旅遊，後來我們在越南河內，她請我吃道地越南美食！圖／Vivi羅琳
在台灣，給越南衝浪沙發客睡我家的沙發及陪她旅遊，後來我們在越南河內，她請我吃道地越南美食！圖／Vivi羅琳

在台灣，陪德國衝浪沙發客旅遊2天，後來他愛上了台灣！圖／Vivi羅琳
在台灣，陪德國衝浪沙發客旅遊2天，後來他愛上了台灣！圖／Vivi羅琳

二、打工換宿

第二個就是「打工換宿」。這個在APP上面也是有很多不同的軟體，有些是長期的，有些是短期、短時的。如果大家在國外長期旅居不小心錢不夠了，可以用這個來代替住宿，才不至於影響自己的旅程。

比較要注意的就是，通常長期打工換宿就比較沒有時間旅遊，而且聽到很多都是比較不合理，就我自己的經歷也是不太合理，也不太好溝通，所以我是比較推薦短期短時的。

在英國倫敦Finchley教中文打工換宿；但是遇到不合理的要求，所以只待一星期則離開住青年旅舍。圖／Vivi羅琳
在英國倫敦Finchley教中文打工換宿；但是遇到不合理的要求，所以只待一星期則離開住青年旅舍。圖／Vivi羅琳

三、Au pair 保姆打工換宿

第三個就是可以找一些「au pair，就是保姆的打工換宿」。因為它是屬於保姆，所以通常會和打工換宿分開來看，在臉書上有不少這樣子的社團，不只外國人需要，有很多海外的華人也很需要。

曾經有網友分享，她就是一直這樣子，所以可以一直住在國外，甚至最後在國外結婚了。所以這也是一個可以在國外長期旅居的一個方法。

在台灣，給日本的衝浪沙發客住我的溫泉套房；但是好景不常，礙於文化多隔閡，則無法繼續聯絡。圖／Vivi羅琳
在台灣，給日本的衝浪沙發客住我的溫泉套房；但是好景不常，礙於文化多隔閡，則無法繼續聯絡。圖／Vivi羅琳

至於更多其他的方法，我會在下一篇文章再告訴大家。

相關文章：

【歐洲旅居省錢術】如何月花三萬多元旅居歐洲：從「吃」開始省

【歐洲旅居省錢術】如何月花三萬多元旅居歐洲：衣物省心省錢實戰秘訣

【歐洲旅居省錢術】如何月花三萬多旅居歐洲：經濟又安全的住宿攻略

【歐洲旅居省錢術】如何月花三萬多旅居歐洲：玩得精采又省錢的交通娛樂安排

本文經 Vivi羅琳追愛旅行ing 授權投稿，轉載於 udn 聯合新聞網|旅遊美食站，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

編輯推薦

歐洲 環遊世界

相關新聞

旅居世界沒那麼難！ 年過30、40還能環遊世界 達人親授：3大「神級省錢旅居法」一次看

年過三十、四十，沒渡假打工簽，還可以旅居環遊世界嗎？正確答案是甚麼呢？你覺得不行嗎？其實很多人都說沒工作或是沒錢怎麼環遊世界呢？其實只要知道方法就可以，而且願意去做，那麼就可以！

MSC地中海郵輪進軍阿拉斯加「詩歌號Poesia」全新換裝 帶你巡遊經典內灣

MSC詩歌號（MSC Poesia）將於4月完成重新整裝後再度啟航，並於2026年，自西雅圖出發，推出7晚阿拉斯加航程。這不僅是MSC地中海郵輪首度進軍競爭激烈的阿拉斯加郵輪市場，也為關注極地與自然景觀的郵輪旅客帶來全新選擇。憑藉通過《極地規則》認證，MSC詩歌號已完成相關準備，將以更高規格的船舶條件，為旅客打造沉浸式的阿拉斯加巡遊體驗。...

麗星郵輪2026航程出爐！唯一航次 8天巡遊東京、大阪雙城

30年歷史的麗星郵輪，日前舉辦「星耀同航夢與同行 2025年度感恩晚宴」。2025年麗星郵輪2.0重回台灣，除了成績豐碩...

68%旅客具高度數位素養！ 不只是票價，更在乎「整體感」旅程體驗

【文・唐偉展】 對多數旅客而言，與線上科技互動早已成為日常，這也從根本改變了對航空服務的期待。根據國際航空電訊集團（SITA）統計，68%的旅客具備高度數位素養，能自行使用自助服務、操作行動系統與各

2026奢華旅行提案／杜拜購物、義大利放空、曼谷Long Stay

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著2025年進入倒數，許多人也開始著手規畫明年的旅行計畫。無論是鎖定春節長假、提早預約夏季度假，或安排一趟適合全家同行的旅程，提早規畫不僅能掌握理想檔期，更有機會享有專屬優惠

台北航線稱霸全球！OAG公布2025最繁忙國際航線「台北－香港」穩坐世界No.1，東京也上榜

2025年全球最繁忙國際航線排行榜出爐，台灣再度站上國際航空舞台焦點。全球最大航空大數據公司 OAG（Official Aviation Guide）公布最新統計指出，與台北相關的航線表現亮眼，其中「台北－香港」航線蟬聯全球最繁忙跨境航線冠軍，「台北－東京成田」也持續擠進全球前十，顯示台北在亞洲與國際航空網絡中的關鍵地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。