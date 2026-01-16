旅居世界沒那麼難！ 年過30、40還能環遊世界 達人親授：3大「神級省錢旅居法」一次看

年過三十、四十，沒渡假打工簽，還可以旅居環遊世界嗎？

旅居世界的可能性

年過三十、四十，沒渡假打工簽，還可以旅居環遊世界嗎？正確答案是甚麼呢？你覺得不行嗎？其實很多人都說沒工作或是沒錢怎麼環遊世界呢？其實只要知道方法就可以，而且願意去做，那麼就可以！

羨慕還是行動？

只是大部分的人都只會說不會做，很多抱怨又沒有執行力，所以年過一年就這樣老去。你想要做個只會羨慕、抱怨的人呢？還是一個讓大家羨慕又正向的人呢？這邊就來告訴大家，我是怎樣年過三十、四十，又沒有打工簽證；卻可以到處玩的經驗！希望可以幫大家圓夢！

在台灣，帶哥倫比亞的衝浪沙發客逛夜市及提供住處，離開時他還送我一大包哥倫比亞咖啡粉！圖／Vivi羅琳

短期與長期旅居的差別

通常旅居有分成短期和長期。通常短期很多國家都可以180天內停留90天，所以如果你是要短期3個月內停留單個或數個國家，就可以不用擔心長期旅居的問題。

但是我是怎麼久居呢？其實很簡單，我沒有要在那裏工作，我自己有線上的工作，所以我就是申根國家住三個月再換非申根國家。這樣就可以在歐洲地區住超過9個月或一年的時間。

如果覺得三個月就要搬家很麻煩的話，可以選擇英國或加拿大，這兩個國家可以一次待六個月，其他特殊的國家大家可以自己去外交部網站查可以停留的期限。

在澳洲雪梨，好在有和台灣的衝浪沙發客見面，才有人幫我拍照。圖／Vivi羅琳

其他更長旅居的方法

再來就是除了我之前說的「如何月花三萬多旅居歐洲」的方法以外，還有一些其他的方法可以在國外旅居更久。

一、衝浪沙發客

首先就是作個「衝浪沙發客」。它有一些不同的App，主要的功能就是大家可以去陌生人的家住，也許是睡在沙發上，也許是睡在主人的空房間，目的是要認識不同世界的人，所以一切都是免費的。

有些人會害怕，那就可以用只見面不居住的方式。但是因為我們這裡是說長期旅居的方法，所以這是一個可以交朋友又可以省錢的方式。當然如果暫住太久，也許可以用做家事或是遛狗來交換作為居住長久的一個小條件。

要特別注意的是，要找好評價的主人，且女生最好就是找女生、男生找男生，因為有蠻多都是會有性騷擾的事情發生，所以大家要小心。

在台灣，給越南衝浪沙發客睡我家的沙發及陪她旅遊，後來我們在越南河內，她請我吃道地越南美食！圖／Vivi羅琳

在台灣，陪德國衝浪沙發客旅遊2天，後來他愛上了台灣！圖／Vivi羅琳

二、打工換宿

第二個就是「打工換宿」。這個在APP上面也是有很多不同的軟體，有些是長期的，有些是短期、短時的。如果大家在國外長期旅居不小心錢不夠了，可以用這個來代替住宿，才不至於影響自己的旅程。

比較要注意的就是，通常長期打工換宿就比較沒有時間旅遊，而且聽到很多都是比較不合理，就我自己的經歷也是不太合理，也不太好溝通，所以我是比較推薦短期短時的。

在英國倫敦Finchley教中文打工換宿；但是遇到不合理的要求，所以只待一星期則離開住青年旅舍。圖／Vivi羅琳

三、Au pair 保姆打工換宿

第三個就是可以找一些「au pair，就是保姆的打工換宿」。因為它是屬於保姆，所以通常會和打工換宿分開來看，在臉書上有不少這樣子的社團，不只外國人需要，有很多海外的華人也很需要。

曾經有網友分享，她就是一直這樣子，所以可以一直住在國外，甚至最後在國外結婚了。所以這也是一個可以在國外長期旅居的一個方法。

在台灣，給日本的衝浪沙發客住我的溫泉套房；但是好景不常，礙於文化多隔閡，則無法繼續聯絡。圖／Vivi羅琳

至於更多其他的方法，我會在下一篇文章再告訴大家。

