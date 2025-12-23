快訊

經典賽／若孫易磊、古林睿煬入選中華隊 火腿表態支持

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧今年關鍵時刻

川普放話1原因「美國必須拿下格陵蘭」！丹麥格陵蘭聯合聲明回嗆

關島最大度假村 PIC華麗轉型「主題樂園」軟硬體設施全面升級

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
太平洋島度假村2024年4月轉型為「主題樂園」概念，提供旅客豐富多元的配套措施。　圖：太平洋島度假村／提供
太平洋島度假村2024年4月轉型為「主題樂園」概念，提供旅客豐富多元的配套措施。　圖：太平洋島度假村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】擁有關島最大水上樂園的太平洋島度假村（PacificIsland Club Guam，以下簡稱 PIC），為強化遊客體驗，已於2024年4月將傳統的「水上樂園度假村」，轉換為「主題樂園度假村」概念，全面性升級自身定位、設施規劃、客群對象與服務方式，提供旅客豐富多元的配套措施。

▲太平洋島度假村營業部長長野光志。　圖：太平洋島度假村／提供
▲太平洋島度假村營業部長長野光志。　圖：太平洋島度假村／提供

全面升級活動內容及軟硬體設施 提供所有旅客找到專屬的度假模式

太平洋島度假村營業部長長野光志表示，PIC 開業45年，是關島地區最大的度假場域，擁有777間客房、70多種水陸活動，不僅在日間提供豐富設施使用，夜晚還有精彩的馬戲團與太平洋海盜傳奇表演，是旅客造訪關島必住的度假村。

而提到轉型計畫長野光志強調，此次轉型基於2大考量，首先透過定位「主題樂園」，能更自由多元的延伸設施內容，不讓園區侷限於水上設施，提供遊客更多冒險、主題氛圍的度假空間。其次是為與市場做出區隔，在關島有不少度假村設有水上樂園，如比照過往較難突出特色，因此透過新定位能讓其更明顯的展現豐富性、多元性及整體體驗。

另外，長野光志還提到，過去 PIC 著重在「親子」客群，但近年則透過多元新穎的設施及村外活動，如免費市區觀光、南部觀光行程，作為吸引20～40歲的年輕族群，讓旅客深度感受當地人文風情，期盼能讓不同年齡、不同需求的旅客，都能在 PIC 找到屬於自己的度假模式。

▲園區內提供豐富的海陸設施供所有旅客使用。　圖：太平洋島度假村／提供
▲園區內提供豐富的海陸設施供所有旅客使用。　圖：太平洋島度假村／提供

▲超級美國馬戲團是 PIC 園區內必看的精彩表演。　圖：太平洋島度假村／提供
▲超級美國馬戲團是 PIC 園區內必看的精彩表演。　圖：太平洋島度假村／提供

必看夜間2大表演 村外活動滿足觀光需求

超級美國馬戲團（Super American Circus）是 PIC 園區內一項重要的娛樂設施，表演團隊來自美國本土，除每週三外，其餘每天演出時間為晚上18:00-19:00，可容納800位觀眾。太平洋海盜秀（Pirates of the Pacific dinner show）於今年10月盛大開幕，表演結合精彩特技，呈現出海盜冒險與島嶼文化，是造訪關島必看的精彩表演。

而在村外活動上，PIC 特別規劃3大亮點行程：

01. 晨間漫步：於每週一、三、五早上7點半舉行，沿海岸漫步，可增添旅客語指導員的互動交流；

02. 市區觀光：於每週四、日舉行，免費帶領遊客參觀市區主要景點；

03. 南部觀光：每週二、六前往關島南部地區，遊覽山海美景，以此滿足旅客對關島旅遊的需求。

5大區域特色亮點：

01. 海洋區（Marine Zone）：提供風帆、游泳以及獨木舟等活動。

02. 水上樂園區（Water Park Zone）：這是以前傳統的水上樂園區域，設有滑水道和7個游泳池。

03. 運動區（Sports Zone）：涵蓋網球場、射箭、瑜伽、高爾夫、籃球場等運動場域。

04. 娛樂區（Entertainment Zone）：包含室內的超級美式馬戲團（Super American Circus），以及晚餐秀－太平洋海盜秀（Pirates of the Pacific）。

05. 植物園區（Botanical Garden）：園區內樹木繁盛，這裡可以享受茂盛植栽帶來的放鬆體驗。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

關島 度假村 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

企業探討節能淨零新路徑／元大投信董事長劉宗聖 小處做起 大處著眼

企業探討節能淨零新路徑／中鋼技術部門副總經理劉宏義 綠色基金 協助升級

凱衛資訊布局再升級！結盟日商Groovenauts搶攻「量子計算」新藍海，為金融科技注入最強動能

搶先業界大升級 長榮航空明年第1季導入3D立體飛行地圖

相關新聞

關島最大度假村 PIC華麗轉型「主題樂園」軟硬體設施全面升級

【旅奇傳媒/編輯部報導】擁有關島最大水上樂園的太平洋島度假村（PacificIsland Club Guam，以下簡稱 PIC），為強化遊客體驗，已於2024年4月將傳統的「水上樂園度假村」，轉換為「

Amadeus最新研究顯示：2025年全球旅客對科技使用需求升溫

旅行總是滿懷期待，但過程中難免伴隨不確定性。Amadeus公布最新研究《互連旅程：未來10年科技將如何改變旅遊》指出，面對不斷變動的旅遊環境，全球旅客正以前所未有的速度擁抱科技，希望藉由科技與AI工具改善旅行體驗。從規劃、機場流程到旅途中更新資訊...

遼闊國度的華麗且日常　揭開「莫斯科」神祕面紗

在「雙普會」舉行的幾個月前，我來到正受國際制裁的俄羅斯莫斯科街頭，熟悉的速食品牌有了新名字，日常倚賴的金融工具在此全數失靈，不方便是必然，但旅行中親身經歷的所見所聞，卻讓人從多元角度，認識這遼闊國度的首善之都：既樣板又真實，既日常且華麗，見證夾縫中求生的智慧，也看見嚴肅面容下的溫情。

全球最佳航空排名出爐 這間航空奪回第一寶座！台灣航空名次曝光

全球航空評比今年最新出爐，中東與歐洲航空公司再度展現強勢競爭力。專門協助旅客爭取航班延誤賠償的國際機構「AirHelp」公布2025年「全球最佳航空公司」排行榜，...

黑色星期五「大洋郵輪對折優惠」！跨全球、超過170趟航程

以美食饗宴與獨特航線譽滿全球的大洋郵輪，宣布2025年「黑色星期五」優惠提前亮相，包括2026年及2027年超過170趟...

Bula！ 放鬆慢活、多元人文海島風貌　體驗斐濟樂活慢時光

來到南太平洋上的由300多座島嶼組成的熱帶天堂——斐濟，從蒼翠的熱帶雨林到繽紛的珊瑚礁，為旅人帶來截然不同的體驗。斐濟的原住民與台灣都是南島語系，如今更融合了印度裔、華裔等，展現獨特多元的島嶼風貌。從登上斐濟航空開始，你就會進入「Fiji Time」，意即慢活、放鬆的節奏，人們熱情地以斐濟語「Bula」打招呼，以「Vinaka」道謝，學會這兩個字，就能拉近與當地人的距離。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。