快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

連假前變盤 台股大跌443點收25,580點 跌破5日、10日線

盼扭轉營運困境！星巴克宣布10億美元重整計畫 關閉北美數百家門市再裁員

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
星巴克（Starbucks）今天宣布一項總額10億美元重整計畫，試圖扭轉陷入困境的營運，將關閉北美數百家門市，並宣布第2輪總部裁員。美聯社
星巴克（Starbucks）今天宣布一項總額10億美元重整計畫，試圖扭轉陷入困境的營運，將關閉北美數百家門市，並宣布第2輪總部裁員。美聯社

星巴克（Starbucks）今天宣布一項總額10億美元重整計畫，試圖扭轉陷入困境的營運，將關閉北美數百家門市，並宣布第2輪總部裁員。這是執行長尼柯爾（Brian Niccol）拯救這家陷入困境的連鎖咖啡品牌的努力之一。

美國財經媒體CNBC報導，根據星巴克提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件，2025會計年度北美地區的公司直營店數量將淨減少約1%，包含新店開幕與舊店關閉的調整。

根據美國有線電視新聞網（CNN），截至6月底，星巴克在北美共有18734家門市，並表示9月結束時將剩下 18300家。

星巴克並且表示，約有900名總部員工將遭裁撤。這是尼柯爾上任後的第2波裁員。今年稍早，公司已裁減1100名總部員工。

星巴克估計，重整計畫預期花費的10億美元中有90%與北美業務相關，而相當大一部分支出將在2025會計年度內發生。

延伸閱讀

陽明法說會／北美9月下旬開始減班 PA 聯盟總減班數約20%

美政府關門倒數7天！白宮預告「不採留職停薪」 準備永久裁員

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

相關新聞

育空北方航空與華航共推聯程航班 直達「極光與淘金勝地育空特區」 還可銜接加拿大12航點

【旅奇傳媒/編輯部報導】育空北方航空（Air North, Yukon’s Airline）與中華航空今日共同推出全新的聯程航班。透過這項合作與育空北方航空在育空特區的航空網絡，華航的旅客將可享受更便

看極光不怕撲空！ 長榮航空「玩美加族」極光看不到退1萬元

對於許多人來說，能親眼見到極光，是夢想清單上必須打勾的1個選項。當夜空劃開一道道綠色的光帶，那種震撼，讓人忍不住屏住呼吸並驚呼：這才是真正的大自然煙火！

上帝的水族箱「帛琉」　探索散落西太平洋上的綠寶石

有著「上帝的水族箱」之稱的帛琉，是潛水員心中的必訪清單，也是非常容易到達的海洋天堂，我睽違多年再次踏上帛琉，這裡依舊美得令人屏息，卻也悄悄承受著全球暖化帶來的改變。

「仁川、桃園國際機場」雙樞紐崛起！國際客流量台灣進步２名

2024年，全球國際旅客量再創高峰，根據 Airports Council International (ACI) 官方報告達到9.4億人次，年增8.4％，並較2019年疫情前水準高出2.7％。其中，亞洲航空市場表現亮眼，仁川與桃園兩大樞紐機場異軍突起，成為國際旅客激增的重要引擎。

迎接今秋浪漫座標！從印度洋到阿爾卑斯山 精選五大「奢華蜜月勝地」

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著秋天蜜月旺季即將到來，Heavens Portfolio 精選自印度洋碧波萬頃的塞席爾群島，到巴黎塞納河畔的藝術與浪漫、走進托斯卡尼鄉村與酒莊的漫遊時光；沿阿爾卑斯山麓探索

暑假出國去哪裡玩？6大人氣「親子旅遊國家」推薦

暑假已經悄悄過一半了，帶小孩出去玩了嗎？趁著假期全家一起出發，創造難忘的回憶吧！幫大家整理了一份超實用的親子旅遊懶人包，如果還在煩惱要去哪個國家玩、想知道有哪些必訪的親子景點，KKday通通幫你整理好！不只出國自由行資訊一次打包，還加碼推薦國內人氣親子旅遊景點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。