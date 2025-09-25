盼扭轉營運困境！星巴克宣布10億美元重整計畫 關閉北美數百家門市再裁員

暑假已經悄悄過一半了，帶小孩出去玩了嗎？趁著假期全家一起出發，創造難忘的回憶吧！幫大家整理了一份超實用的親子旅遊懶人包，如果還在煩惱要去哪個國家玩、想知道有哪些必訪的親子景點，KKday通通幫你整理好！不只出國自由行資訊一次打包，還加碼推薦國內人氣親子旅遊景點。

2025-08-15 09:00