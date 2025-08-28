開箱私人飛機！土豪跟你想的不一樣「頂級奢華旅遊秀」花錢無極限

BBC Lifestyle旅遊節目「頂級奢華旅遊秀」，由英國知名主持人喬西吉布森（Josie Gibson）親自帶路，體驗世界最頂尖的豪華旅遊行程。首集中便開箱阿提哈德航空（Etihad Airways）傳說中的「空中官邸」，不僅有獨立客廳、沙發、衛浴空間，甚至能舒適躺上雙人床；回程再升級體驗卡達航空（Qatar Airways）經典「Q套房」，連隨時都能點到的飛機餐都被她大讚：「這比我去過的高級餐廳還好吃！」

節目首站前往近年歐美旅客最愛造訪的中東奢旅天堂「杜拜」，不但住進有私人管家的水上別墅，還體驗土耳其浴水療，並在黃昏時刻搭船環遊人造棕櫚島，接著在沙漠中騎駱駝，並在獨棟別墅裡的私人泳池享受水上早餐，奢華指數破表。不過最令人瞠目結舌的是節目揭露的「土豪式」需求：像是曾被要求空運500朵白玫瑰登上加勒比海遊輪，或堅持將祖母特製番茄醬從義大利速遞到巴貝多，全都得在極短時間內完成，專業管家們只能使命必達，完成每一項不可能的任務。

「頂級奢華旅遊秀」不只是看別人花錢，更提供實用撇步讓觀眾也能用相對划算的方式體驗奢華旅遊。例如：雖然杜拜夏季高溫動輒飆破50度，但也是五星飯店價格最優惠的季節，有機會用半價享受頂級服務；又或是選擇像位於卡達首都的「杜哈」這類相對冷門、但同樣豪華的城市，便能用親民預算體驗極致住宿。

吉布森在「頂級奢華旅遊秀」中不只制霸中東奢華行程，還前往加勒比海享受陽光海灘生活，甚至搭上私人飛機飛往巴黎享用法式奢華，探索北歐自然系高端旅遊風潮，更跨海來到亞洲，在香港體驗融合文化與現代設計的精緻住宿。「頂級奢華旅遊秀」在台灣大哥大MyVideo熱播中。