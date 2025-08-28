快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

聽新聞
0:00 / 0:00

開箱私人飛機！土豪跟你想的不一樣「頂級奢華旅遊秀」花錢無極限

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
喬西吉布森(左)在「頂級奢華旅遊秀」開箱私人飛機。圖／台灣大哥大MyVideo提供
喬西吉布森(左)在「頂級奢華旅遊秀」開箱私人飛機。圖／台灣大哥大MyVideo提供

BBC Lifestyle旅遊節目「頂級奢華旅遊秀」，由英國知名主持人喬西吉布森（Josie Gibson）親自帶路，體驗世界最頂尖的豪華旅遊行程。首集中便開箱阿提哈德航空（Etihad Airways）傳說中的「空中官邸」，不僅有獨立客廳、沙發、衛浴空間，甚至能舒適躺上雙人床；回程再升級體驗卡達航空（Qatar Airways）經典「Q套房」，連隨時都能點到的飛機餐都被她大讚：「這比我去過的高級餐廳還好吃！」

節目首站前往近年歐美旅客最愛造訪的中東奢旅天堂「杜拜」，不但住進有私人管家的水上別墅，還體驗土耳其浴水療，並在黃昏時刻搭船環遊人造棕櫚島，接著在沙漠中騎駱駝，並在獨棟別墅裡的私人泳池享受水上早餐，奢華指數破表。不過最令人瞠目結舌的是節目揭露的「土豪式」需求：像是曾被要求空運500朵白玫瑰登上加勒比海遊輪，或堅持將祖母特製番茄醬從義大利速遞到巴貝多，全都得在極短時間內完成，專業管家們只能使命必達，完成每一項不可能的任務。

「頂級奢華旅遊秀」不只是看別人花錢，更提供實用撇步讓觀眾也能用相對划算的方式體驗奢華旅遊。例如：雖然杜拜夏季高溫動輒飆破50度，但也是五星飯店價格最優惠的季節，有機會用半價享受頂級服務；又或是選擇像位於卡達首都的「杜哈」這類相對冷門、但同樣豪華的城市，便能用親民預算體驗極致住宿。

吉布森在「頂級奢華旅遊秀」中不只制霸中東奢華行程，還前往加勒比海享受陽光海灘生活，甚至搭上私人飛機飛往巴黎享用法式奢華，探索北歐自然系高端旅遊風潮，更跨海來到亞洲，在香港體驗融合文化與現代設計的精緻住宿。「頂級奢華旅遊秀」在台灣大哥大MyVideo熱播中。

延伸閱讀

阿聯蟬聯3年「全球巨富聚集地」 英國1.6萬富翁外移創全球最多

嘉義縣台鐵水上車輛基地聯外道路 9月通車啟用

騙好友賺大錢可帶他坐私人飛機 高雄男設局27刀刺死麻吉

為小女兒辦水上周歲派對 劉伊心打造超華麗4公尺粉紅氣球牆

相關新聞

全方位一次玩翻「風城」芝加哥！從建築、藝文、美食 探索城市每個驚喜角落

芝加哥就像一幅巨型拼圖，把建築、藝術、音樂、美食等不同元素完美拼湊，拼出其獨一無二的風城風采，讓旅人怎麼玩都玩不膩、怎麼看都看不夠！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。