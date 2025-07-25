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阿聯酋航空佈署新一代波音777客機 往返杜拜至馬德里

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
阿聯酋航空公司班機。新華社
阿聯酋航空公司班機。新華社

阿聯酋航空宣布，將自9月16日起以全新升級改裝、四艙等配置的波音777客機，執飛往返杜拜與馬德里的EK143與EK144航班，使馬德里成為西班牙首個迎接阿聯酋航空新一代機艙設計客機的航點。

阿聯酋航空此次佈署新一代波音777客機至馬德里，象徵在這座西班牙大城開啟高端旅遊新篇章，以榮獲多項大獎的豪華經濟艙與新一代的商務艙配置，進一步為往返西班牙的旅客提升旅遊品質。

阿聯酋航空西班牙總經理 Monika White 表示，我們非常高興迎接全新升級、配置四艙等的波音777客機飛抵馬德里，使其成為西班牙首個迎來新一代客機的城市。西班牙為阿聯酋航空全球航網中不可或缺的一環，我們也期望能繼續為旅客帶來飛悅卓越的非凡旅程。

阿聯酋航空全新改裝升級的波音777客艙設計，融入現代美學與經典客艙裝飾，為旅客帶來煥然一新的飛行體驗。客艙亮點包括：商務艙採用1-2-1座椅配置，提供更高隱私性與舒適度，平躺床鋪座位則可讓旅客放鬆休息。豪華經濟艙巧妙融合舒適與奢華感，以米色皮革座椅、加大腿部伸展空間、可調式頭靠、更大的椅背傾斜角度及加高的腿靠設計，提升搭乘體驗。

阿聯酋航空持續推動價值數十億美元的機隊升級改裝計劃，展現其持續為全球旅客提供頂尖產品與服務的決心。該項改裝計畫範圍涵蓋超過220架A380 和波音777客機，為航空業史上規模最龐大的客艙改裝工程，目前已有31架A380及30架波音777，共61架飛機完成改裝。

阿聯酋航空旅客可在機上品嚐結合當地風味的精緻美饌與精選飲品，同時使用享譽國際的ice機上娛樂系統，觀看超過 6,500個頻道的電影、音樂與電視節目；其中包含超過260個西班牙語頻道，滿足多元的觀賞需求。

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