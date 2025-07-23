夏日奢華旅遊風！2025隱世Villa夢幻清單 全球6座極致私人別墅推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】在奢華旅遊新世代中，越來越多旅人選擇走進「隱蔽、舒適且私人化」的旅宿空間。Heavens Portfolio 精選自印尼海島至南法山巔、北義湖濱的私人島別墅和莊園，這些隱世住所提供遠離喧囂且自在的度假環境，同時搭配奢華飯店的餐飲與遊程安排等細緻服務，不僅超越家外之家，更照顧到家族出遊的全齡旅遊，符合定點漫遊、自由掌控節奏的旅遊風潮。

▲義大利 CASTELFALFI 的 Casa Medici。 圖：Heavens Portfolio／提供

義大利｜CASTELFALFI

Castelfalfi 坐落義大利托斯卡尼山巔，一座歷史可追溯至中世紀的村莊，周邊風景如畫、靜謐閒適。除舒適的豪華套房之外，Castelfalfi 亦提供三座多臥室的度假別墅，其中規劃了三間雙人臥房的「Casa Medici」是托斯卡尼建築風格，寬敞的內部空間以義大利現代家具妝點，窗外盡是花園與鄉村景觀。入住即享有奢活用品雜貨禮包，細緻的管家服務為旅客打點餐飲預約或入住期間的行程活動推薦與安排，免費往返比薩和佛羅倫斯機場或火車站接送、飯店園區內接駁，還可前往 Alpemare Beach Club 濱海俱樂部，同時享有山間和海濱兩款度假風情。

▲義大利特拉梅佐大飯店的全包式度假別墅。 圖：Heavens Portfolio／提供

義大利｜GRAND HOTEL TREMEZZO

甫慶祝115周年的特拉梅佐大飯店（Grand Hotel Tremezzo），位於義大利北方科莫湖畔，擁有一座新藝術風格宮殿的飯店主建築，還有一幢規劃了六間豪華雙人套房、提供管家與私人廚師服務、私人泳池的「Villa Sola Cabiati」全包式度假別墅。

Villa Sola Cabiati 約建於16世紀，18世紀由塞貝羅尼公爵購入，並以新古典主義風格進行了擴建。別墅仍保留著精緻的原始水磨石地板、精緻的泥灰雕飾、手工製作的穆拉諾吊燈，甚至留下了拿破崙和約瑟芬當初在米蘭塞貝羅尼宮殿（Palazzo Serbelloni）睡過的床。加上周邊修剪整齊的花園，入住於此，彷彿置身於真正的、奇妙的時光之旅。

▲法國旺斯聖馬丁莊園及水療度假村。 圖：Heavens Portfolio／提供

法國｜CHÂTEAU SAINT-MARTIN & SPA

隸屬於歐特家飯店集團（Oetker Collection）的法國旺斯聖馬丁莊園及水療度假村（Chateau Saint-Martin & Spa），坐落於法國南部旺斯山丘上，高度正好眺望蔚藍海岸，以優雅的氛圍和精緻的服務，成為法國蔚藍海岸一帶的避暑度假勝地。不僅有舒適的客房，亦提供6幢規劃有單臥至三臥房的山邊別墅，以及鄰近飯店另3棟包棟租賃服務。

別墅皆以明亮開闊的色調和空間設計，每間客房都有自己的陽台，自然光適度灑進室內，窗外是綠蔭隨風搖曳。入住別墅的住客可享有24小時的餐飲服務，或請廚師到別墅料理，預約別墅內Spa芳療並享有75折優惠，同時也能使用飯店多項設施。其中規劃有三間臥室的聖馬丁別墅（Villa Saint-Martin），備有長5公尺、寬3公尺的私人泳池，適合親友家族同遊；單間臥室的瑞屋別墅（Villa Riou）則擁有可俯瞰山海景觀的室外按摩浴池，適宜雙人度假。

▲法國昂蒂布伊甸豪海角度假飯店的別墅。 圖：Heavens Portfolio／提供

法國｜HOTEL DU CAP-EDEN-ROC

150多年來，昂蒂布伊甸豪海角度假飯店（Hotel Du Cap-Eden-Roc）以其宏偉的拿破崙三世建築、優雅的室內設計、占地32英畝如伊甸園般的環境和細緻的接待。

2025年，飯店再次擴展其奢華度假服務，在距離飯店不遠處重新整修了一幢規劃有9間臥式的別墅「Villa La Guettière」，別墅設有恆溫無邊際泳池、配備燒烤設備的廚房、私人酒窖、健身房、劇院及桑拿和土耳其浴等設施，加上專屬禮賓、管家、私人廚師與保全團隊，不僅可提供量身訂製的餐飲與遊程，更確保每一位賓客停留期間皆擁有無微不至的尊榮服務。

馬爾地夫｜CHEVAL BLANC RANDHELI

超越一島一飯店的遺世獨立，馬爾地夫白馬莊園（Cheval Blanc Randheli）除環礁上的度假村外，在馬爾地夫海域上另打造一隅擁有四間臥房的海上別墅私人島「Cheval Blanc Randheli Private Island」。

私人小島上椰影搖曳，泳池旁涼亭正對如畫的湛藍海洋，起居空間一貫的用色優雅與細緻設計，亮鵝黃色與海洋藍椅墊是適度打亮空間和回應戶外海景。專業管家服務團隊提供如在白馬莊園度假村中同樣高品質的妥切服務，酒吧休閒、新鮮料理、嬌蘭頂級Spa、瑜珈課程等服務毫不馬虎。寬敞又隱密的度假空間，適合和親友共度假期，白天親水或在沙灘漫步、一杯沁涼冰飲陪伴一本好書，或和專業教練在球場揮拍；入夜伴著星月享用美食之餘，露天電影院是和旅伴相聚的最佳娛樂。

▲印尼 Elang Private Residence。 圖：Heavens Portfolio／提供

印尼｜BAWAH RESERVE

「Elang Private Residence」位於 Bawah Reserve 度假村本島外獨立小島上，搭乘快艇約3分鐘船程。島上共有5間雙人單臥別墅、一間雙臥別墅、兩間餐廳以及一座Spa中心、鹹水無邊際泳池和私人海灘等，總共可接待10~19位住客。入住旅客不僅可享受在 Elang 小島上的自在悠閒，也能搭乘快艇前往本島，參與度假村所提供的活動，到餐廳和酒吧享用美食，充分體驗這座與自然為伍的化外之地。

Bawah Reserve 坐落於未過度開發的海島，在建造之初便以環保烏托邦為藍圖，採用回收建材加上當地傳統工藝打造而成，無論是整體建物、周邊活動安排，皆與自然同調，為旅人打造一隅和潮汐漲退、搖曳花草一同呼吸的療癒空間。

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