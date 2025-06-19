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台旅客撤離伊朗：爆炸近在咫尺 民眾驚恐尖叫

中央社／ 基輔19日專電
圖為伊朗首都德黑蘭市區，日前短暫寧靜。 新華社
圖為伊朗首都德黑蘭市區，日前短暫寧靜。 新華社

以色列與伊朗衝突持續升溫，進入第7天，多國陸續展開撤僑行動。曾一度受困伊朗的台灣旅客康承暄，日前已順利經陸路抵達土耳其，預計今日將自土耳其轉機前往泰國，返台行程可望完成。

康承暄接受中央社訪問時表示，6月15日自伊朗南部城市伊斯法罕（Isfahan）出發，經德黑蘭轉乘巴士前往土耳其。她回憶，抵達首都德黑蘭時，當地氣氛緊張，民眾爭相離開首都，現場人數估計超過3000人。她表示，一下車便聽見接連爆炸聲，「當地人說，現在白天也常聽到這些聲響」。當時一聲巨響傳來，距離疑僅約一公里，引發現場民眾驚恐尖叫，「遠方可以看到濃煙升起」。

她指出，儘管現場氛圍緊張，自己並未感到過度恐慌，「因為當地人依然照常生活，也有媒體報導指出，攻擊主要針對政府機構」，她選擇保持冷靜應對局勢。

德黑蘭市交通大亂，康承暄描述，原本兩、三小時可完成的100公里路程，當天花了將近8小時才抵達。她說，當地巴士票供不應求，自己輾轉4小時才找到可前往伊朗西北部的車班，在候車站等待期間，估計有數千人進出。

她最終於16日深夜11時成功越過邊境進入土耳其，並搭乘另一班巴士前往伊斯坦堡，全程歷時約2天。康承暄提到，伊朗本就在網路受限，加上近期衝突導致網路斷訊更加嚴重，使得家人與友人一度聯繫不上，深感焦慮。此外，她在土耳其境內行經伊斯坦堡途中，兩度遭遇軍方設置的檢查哨盤查。

隨著局勢升高，全球多國啟動撤僑行動。美國總統川普日前呼籲在伊朗境內公民「立即撤離德黑蘭」，中國、烏克蘭、義大利與波蘭等國亦發出類似警示與協助國民撤離。

台灣外交部18日發布新聞稿表示，自15日以來，已有三批共20名國人經以色列邊境進入約旦，另有3名在伊朗 的國人經陸路安全抵達土耳其。外交部再次呼籲國人近期避免前往以色列與伊朗地區，以策安全。

以色列軍方18日晚間宣布，已再對伊朗發動多波空襲，目標包括德黑蘭市中心與周邊數處軍事設施。川普總統重申伊朗應「無條件投降」，並表示下週恐迎來關鍵時刻。伊朗最高領袖哈米尼早前則強硬回應，稱「伊朗不是會屈服的民族」，為本已緊繃的區域局勢再添變數。

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