信義區歲末打卡亮點快收下！ BELLAVITA 寶麗廣塲今年耶誕以「魔法裁縫工坊 Santa’s Magical Atelier」為主題，把1樓中庭打造成充滿童話感的裁縫工作室，巨型紅色耶誕老人外套與忙碌的裁縫小熊格外吸睛。

BELLAVITA耶誕「魔法裁縫工坊」。圖／業者提供

中庭焦點落在紅白配色的巨型耶誕老人外套，搭配腰帶、金扣環與垂掛皮尺，周邊還有裁縫小熊搬鈕扣、拉毛線，以及巨型縫紉機、禮物堆與提線木偶等細節，1樓仰拍或高樓俯瞰都很有畫面；部分區域仍在施工調整中，完整開放與動線請以館方公告為準。

BELLAVITA耶誕「魔法裁縫工坊」。圖／業者提供

BELLAVITA耶誕「魔法裁縫工坊」。圖／業者提供

想順便安排行程，12月11日至12月31日每日13：00至17：00，侯布雄法式茶點沙龍將在1樓中庭推出限定快閃店，供應小熊與耶誕樹造型甜點及馬卡龍、咖啡，12月20日14：00至16：30另有耶誕音樂會。

12月7日至12月27日館方也祭出多檔回饋，包含B2美食廣場平日滿800元贈禮與限量小包、12月18日至12月27日單筆滿800元換限定好禮（每日限量50份），以及平日滿6,000元換節日禮、滿12,000元贈1,000元美食抵用券，另有多項指定會員與全館滿額禮遇。

BELLAVITA耶誕「魔法裁縫工坊」。圖／業者提供

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