超萌打卡新地標！台北101自2026年12月2日起至2027年3月2日，推出期間限定「夢想樂章」史努比耶誕燈飾，把美式音樂文化搬進商圈街頭。整檔活動橫跨耶誕節、跨年與春節假期，史努比與花生漫畫夥伴們化身音樂主角，陪民眾一路玩到明年3月初。

圖／台北101提供

走進台北101購物中心信義路側，首先映入眼簾的是「史努比與明日之星」。這區以中央鋼琴向音樂神童謝德勒致敬，並特別保留空琴椅讓路過民眾坐下拍照或接續音樂想像，一旁還有盤旋向上的金色五線譜燈光相伴，營造出宛如星光舞台的浪漫氛圍。

同樣位於信義路側的「史努比的炫光派對」，則把焦點轉向史努比與死黨糊塗塌客（Woodstock），展區融入復古迪斯可與美式街頭流行元素，搭配富有節奏感的光影變化，讓人一走近就像置身熱鬧的街頭派對，相當適合揪朋友一起拍出活潑動感的合照。

圖／台北101提供

想看更盛大的演出場面，則別錯過位於松智路側的「史努比舞會」。史努比站上舞台中央與好友們隨音樂起舞，舞台兩側向外展開的彩色五線譜造型就像雙翅，把歡樂節奏延伸到街區角落，也讓整座商場周邊洋溢著濃厚的過節活力。

逛完主場景後，不妨順著信義路、松智路及水舞廣場周邊人行道散步延伸的「繽紛旋律大道」。入夜後路樹點亮燈光，樹梢間點綴著色彩繽紛的音符裝飾，整條步道宛如流動的樂譜，非常適合作為信義區耶誕散步與約會路線的收尾。

圖／台北101提供

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台北101「夢想樂章」史努比耶誕燈飾

展出期間：2026年12月2日（三）至2027年3月2日（二）

主要地點：台北101購物中心（信義路側、松智路側、水舞廣場及周邊人行道）

圖／台北101提供

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