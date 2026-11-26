台南人久等了！瑞典家具品牌IKEA宜家家居宣布，台南店將於12月1日進駐南紡購物中心，成為全台首間進駐購物中心的小型門市，約400坪空間集結特色展間、家具家飾、瑞典食品超市及美食站，配合開幕，更祭出滿額送購物袋、限定布章等活動。

IKEA台南店12/1開幕，為全台首間進駐購物中心的IKEA小型店。圖／宜家家居提供

全台首間購物中心型IKEA 400坪集結2000件展示品

「IKEA宜家家居」台南首店進駐南紡購物中心A2館B1，台南市長黃偉哲今天搶先開箱。圖／台南市政府提供

IKEA台南店採小型店型態，進駐南紡購物中心A2館B1，約400坪空間規劃5間居家展間，精選超過2000件展示商品，其中約1000項可直接購買帶回家。想選購其他家具或家飾，也能透過店內自助查詢區及線上訂購，挑選全台門市相同的8500多項商品，並提供居家規劃諮詢、配送及組裝等服務。

「IKEA宜家家居」台南首店進駐南紡購物中心A2館B1，台南市長黃偉哲今天搶先開箱。圖／台南市政府提供

現場也能找到多款人氣商品，包括VARMBLIXT甜甜圈燈、DYVLINGE旋轉休閒椅、RÅSKOG推車，以及ALPTALL喜馬拉雅山動物玩偶系列，讓消費者不用前往大型賣場，也能就近體驗家具展示與選購服務。

70年台南老屋變身特色展間 全台唯一數位空間同步亮相

IKEA台南店獨家特色展間以70年老屋為靈感，將住家前方規化為小型咖啡店。圖／宜家家居提供

展間設計融入台南在地生活文化，其中一間以70年老屋為靈感，重現當地常見的住商混合型態，將住家前方規劃成小型咖啡店，並運用木質家具、收納層架及活動推車，呈現老屋空間如何兼顧居住與商業用途。

另一項特色則是全台唯一的數位展間，透過大型全景投影呈現不同風格的3D居家場景，民眾可利用平板操作，切換家具搭配與空間配置，進一步了解家具擺設及居家規劃方式。

IKEA台南店打造全台唯一的數位展間大型全景投影。圖／宜家家居提供

79元吃虱目魚堡！台南限定雙Q聖代50元、10元霜淇淋開吃

IKEA台南店12/1開幕。圖／IKEA宜家家居提供

美食部分加入台南在地元素，瑞典美食站推出兩款限定餐點。「虱目魚塔塔堡」售價79元，選用台灣產虱目魚排，搭配酸黃瓜、生菜及塔塔醬；另一款「府城雙Q聖代」售價50元，以香草霜淇淋為基底，加入黑糖珍珠與粉角，將台南常見的甜品元素融入冰品。

「IKEA宜家家居」台南首店進駐南紡購物中心A2館B1，台南市長黃偉哲今天搶先開箱。圖／台南市政府提供

此外，店內也有10元原味霜淇淋開吃，瑞典肉丸、熱狗堡等經典品項，瑞典食品超市則販售冷凍肉丸、鮭魚等商品。

台南店美食小站熟食菜單。圖／IKEA宜家家居提供

開幕買就送限定布章、環保提袋 滿1200元再送購物袋

配合開幕，IKEA台南店推出兩波卡友贈禮活動。12月1日至5日，宜家卡卡友憑台南店當日不限金額消費發票，並完成追蹤及按讚台南店Facebook粉絲專頁，即可兌換沙發布套再製環保提袋一個。

消費即可兌換沙發布套再製環保提袋。圖／IKEA宜家家居提供

自12月1日至30日，宜家卡卡友於台南店當日累計消費滿1,200元，即可獲得經典FRAKTA購物袋及台南限定裝飾布章一份，每日限量300份。限定布章共有3款，依序為吃著芒果冰的鯊魚、躺在棺材板裡的猩猩，以及與安平古堡同框的狐獴，分別於12月1日至10日、11日至20日及21日至30日推出。

消費滿額可獲得經典FRAKTA購物袋及台南限定裝飾布章一份。圖／IKEA宜家家居提供

IKEA台南店

．地址：台南市東區中華東路一段358號，南紡購物中心A2館B1

．開幕日期：2026年12月1日

．營業時間：每日11：00至22：00

．開幕活動：12月1日至30日，依各項活動規定兌換

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