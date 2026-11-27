【旅奇傳媒/編輯部報導】旅客出國時總希望確保網路流量充足，常選擇購買「較大流量」或「吃到飽」方案，以應付旅途中的各種上網需求。然而，旅程結束後，往往發現實際使用的流量遠低於購買額度，剩餘流量也只能隨方案到期而失效，即使下一趟旅程前往其他國家，也無法繼續使用。根據估算，台灣旅客於2025年共浪費高達5,120萬 GB 的已購買 eSIM 流量。若將每 GB 換算成一張登機證並堆疊起來，高度相當於20座台北101！

旅遊和休閒娛樂預訂平台 Klook 今年全新推出「eSIM 錢包」功能，讓旅客能將每趟旅程結束後符合條件的剩餘流量自動保存，並延續至下一趟旅程使用。不同於傳統旅遊上網方案，保存的流量不受前後兩趟旅程目的地不同的限制，例如前往日本時未使用完的流量，可留待下次前往韓國、泰國等其他目的地時繼續使用，無須因更換旅遊目的地而讓先前保存的流量失效。自2026年9月上線以來，台灣旅客已累積保存179萬 GB 流量。

台灣旅客一年浪費5,120萬 GB eSIM 流量，剩餘流量難以延續使用

旅遊網路方案通常設有使用期限，剩餘流量會隨方案到期而失效，無法保留至下一趟旅程。對經常前往不同國家旅遊的旅客而言，即使下一趟旅程仍有上網需求，也無法使用前一次旅行所剩餘的流量，必須重新購買。

根據 Klook eSIM 使用者數據推估 ，以2025年台灣旅客共1,890萬趟出境旅次計算，全年累積浪費的已購買 eSIM 流量高達5,120萬 GB。相當於5,120萬小時與家人進行「你看！下雪了！」的視訊通話、5,700萬小時分享 HD 寵物影片，或傳送260億則旅遊照片訊息給另一半，顯示旅遊流量未能充分使用的情況相當普遍。

Klook 旅遊服務副總裁孫傳勝（Chuan Sheng Soong）表示：「旅客花錢購買每一 GB 的流量，卻往往因為旅程結束，沒用完的流量就跟著失效，大家也習慣了這樣的使用方式。但『eSIM 錢包』讓這件事有了改變，既然流量是付費購買的，就應該能夠好好保留，讓旅客下次出國時繼續使用。」

剩餘流量不受目的地限制！Klook eSIM 錢包讓旅客跨國續用

「eSIM 錢包」讓旅客能將未使用完的流量保存至下次旅程，不必因為更換旅遊目的地，就讓先前購買的流量隨方案到期而失效。當「Klook eSIM」方案結束後，符合條件的剩餘流量將自動存入 Klook App 內的「eSIM 錢包」。旅客下次購買 Klook eSIM 時，即可免費使用已保存的流量，即使前後兩趟旅程前往不同國家，也能繼續使用。

所有「Klook eSIM」方案皆適用，包含每日流量方案及吃到飽方案：

・總量型方案：方案結束後，所有未使用的流量皆可存入「eSIM 錢包」。

・每日流量方案：每日1GB方案，每天可存0.1GB；每日3GB方案，可存0.5GB。

・吃到飽方案：每使用一天的方案，即可存入1GB流量。

除了留待自己下次旅程使用，旅客也能將「eSIM 錢包」內的流量分享給親友，讓對方在下次購買「Klook eSIM」時使用。保存於「eSIM 錢包」的流量效期為180天，每次有新流量存入時，錢包內所有流量的效期將重新計算180天，提供旅客更充裕的使用時間。

▲「eSIM 錢包」可讓剩餘流量，存於下次跨國繼續用。 圖：Klook／提供

年末出遊好康！免費領取最高50GB eSIM流量

迎接年末旅遊旺季，Klook 推出流量免費領好康，邀請旅客一起找回過去浪費掉的旅遊流量。即日起，旅客凡於「免費送 Klook eSIM 流量，下次出國就能用」活動網站上隨機抽選一個禮物盒，即可免費領取0.5GB 至50GB 的Klook「eSIM 錢包」流量，並獲得相同額度的流量分享給親友。

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