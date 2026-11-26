臺灣擁有世界罕見的優質溫泉資源，可深入走訪「瑞穗」與「知本」名湯溫泉區，體驗花東的慢活步調。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（簡稱縱管處）主辦的「臺灣之東 23.5°N 國際旅遊限時攝影創作大賽」，全球徵件活動持續進行中。為激發國內外影像創作者的拍攝靈感，縱管處正式公開花東縱谷四大主題路線及推薦拍攝亮點，邀請全球影像創作者提前規劃行程，於2027年3月深入花東，以獨特視角捕捉臺灣東部的自然風光、人文底蘊與地方魅力。

▲「臺灣之東 23.5°N 國際旅遊限時攝影創作大賽」開放報名，號召全球創作者用5天極限創作解鎖花東綠色奇蹟。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

開箱四大拍攝主題與推薦地點 搶先鎖定靈感地圖

本次賽事鎖定國內外影像創作者、自媒體 Vlogger 及影視專業人才，透過限時實地創作，呈現「花東縱谷」豐富多元的觀光特色。為協助參賽團隊掌握拍攝方向，特別規劃四大核心主題及推薦取景地點，讓創作者沿著縱谷展開一場融合自然、生態、產業與文化的影像探索之旅：

【自然景觀與生態資源】：走訪花蓮「富里」、「玉里」稻田區，捕捉春日田野風光與油菜花海；前往光復「大農大富平地森林園區」，感受綠意盎然的森林生態；並以「秀姑巒溪」及「池上」周邊地景為取景素材，呈現縱谷獨特的地質地形與自然景觀。

▲花東原住民族結合在地時令食材與傳統烹調智慧的風味饗宴，呈現兼具視覺與味蕾的獨特原鄉美食文化。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【美食產業與特色體驗】：深入臺東「鹿野高台」，感受紅烏龍茶鄉的產業魅力；走訪富里「羅山有機村」，體驗泥火山豆腐製作，並探索舞鶴蜜香紅茶的茶鄉風情；也可前往「瑞穗」、「安通」及「知本」等溫泉區，透過鏡頭記錄花東獨有的慢活療癒體驗。

【藝術工藝與地方創生】：沿著縱谷尋訪分布於「池上」、「關山」及「鹿野」等地的「縱谷大地藝術季」地景藝術作品，感受藝術與自然環境交織的視覺饗宴；並深入地方創生據點及工藝工作坊，記錄木雕、編織等在地職人的精湛技藝，展現傳統文化與創新能量。

【多元族群生活文化】：走進「鳳林」客家小鎮，體驗慢城生活步調與客庄建築風貌；也可深入花東原住民族部落，認識噶瑪蘭族海洋文化及布農族傳統祭儀等珍貴文化資產，透過影像呈現不同族群與土地共生共榮的生活故事。

全程落地接待與專業隨隊支援 讓創作團隊安心取材

考量海外及跨縣市參賽團隊對於交通、住宿及拍攝期間行程安排的需求，本次賽事特別規劃完善的落地接待支援。

第一階段將選出6組決賽團隊，於2027/03/06抵達報到，並自03/07起展開為期5天的限時現地創作。創作期間，縱管處將提供完善後勤支援，包含食宿安排、專車及專屬司機全程接送。同時配置隨隊工作人員協助溝通與行程聯繫，降低團隊跨區移動及拍攝規劃負擔，讓創作者能專注於影像創作，深入發掘花東縱谷的獨特魅力。

本次競賽總獎金高達新臺幣10萬元，設有金獎5萬元、銀獎3萬元及評審團特別獎2萬元，並頒發官方榮譽獎牌。獲選優秀作品將作為花東縱谷國際觀光行銷的重要影像素材，透過多元宣傳管道及國際交流平台，向世界展現臺灣東部的觀光魅力，提升花東縱谷國際能見度。

全球徵件倒數 邀請影像好手組隊挑戰

縱管處許宗民處長表示：「『臺灣之東 23.5°N』不僅是一場影像創作競賽，更是向全球創作者發出的深度邀請。我們期待透過不同國家、不同文化背景創作者的獨特視角，讓世界看見花東縱谷豐富的自然生態、茶鄉溫泉、原住民族文化及客庄風情，將臺灣東部的美好故事傳遞至國際。」

賽事報名2026/12/31截止，凡年滿20歲、不限國籍的影像愛好者皆可個人或組隊報名參加，每隊至多4人。入圍決賽團隊須於出發前與主辦單位共同研商拍攝腳本及創作方向，確保作品兼具影像創意與花東縱谷在地特色。

更多四大主題路線、推薦拍攝地點、競賽簡章及報名資訊，請至「臺灣之東 23.5°N 國際旅遊限時攝影創作大賽」官方網站查詢，歡迎國內外影像創作者把握報名機會，組隊挑戰，以鏡頭探索臺灣之東，讓世界看見花東縱谷。

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