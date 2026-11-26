動漫迷又有新據點可以朝聖！《寶可夢》迎接30週年，11月25日起推出全台8處巡迴快閃店，首週消費就送限定貼紙；台北大巨蛋則有「麵包超人元氣百倍快閃店」，打造2.5米高巨型氣球，並同步引進《海豹小白》Sirotan周邊。幫大家整理3大IP快閃活動資訊、日期及限定亮點一次看！

圖／曼迪傳播

●《寶可夢》30週年快閃店：全台8站接力開跑，首週消費送紀念貼紙

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迎接《寶可夢》30週年，全台共規劃8處百貨商場接力推出主題快閃店，自2026年11月25日由南港LaLaport打頭陣，後續一路延續至2027年2月。展場除了集結皮卡丘、伊布家族、百變怪與謎擬Q等人氣角色外，也設置了「動畫回憶牆」，讓老玩家與新世代訓練家都能在逛展時重溫30年來的冒險軌跡。

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商品與贈品方面，現場推出多款30週年紀念品項，涵蓋30週年紀念Q軟胸章、長門簾，以及20吋行李箱、行李吊牌等出遊實用單品。贈禮則分為兩波：各店開幕首週只要到場消費不限金額，即可獲得「30週年紀念貼紙」1張（共9款隨機贈送）；活動期間單筆消費滿800元，則可再領取「紀念大圖卡」1張（同樣共9款隨機贈送），兩款贈品皆為數量有限、送完為止。

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《寶可夢》30週年主題快閃店

活動地點 展出日期 台北南港LaLaport 1F中央廣場 11/25～12/13 新北板橋大遠百9F威尼斯廣場 12/1～2027/1/4 新北林口三井OUTLET I館1F六角廣場 12/2～12/27 高雄夢時代1F時代光廊 12/11～2027/1/11 新竹SOGO 3F活動會館 12/17～2027/1/14 台中中友百貨B棟13F文化大廳 12/19～2027/1/18 台南新光三越西門新天地本館6F C區文化館 12/23～2027/2/22 高雄SKM Park Outlets大道東1F中央廣場 2027/1/15～2/21

●《麵包超人元氣百倍快閃店》：進駐台北大巨蛋，2.5米氣球與假日唱跳登場

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「麵包超人元氣百倍快閃店」11月25日起進駐台北大巨蛋遠東Garden City莫內花園7樓活動會館，現場設置主題拍照牆，並展出高達2.5米的麵包超人、細菌人大型氣球，成為活動主要拍照亮點。

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商品部分集結上百款角色周邊，包括麵包超人髮夾、角色斜背包、14吋小行李箱、木製學習拼圖，以及「果醬叔叔的現烤麵包工廠好朋友麵包組」，還有結合聲光效果的笑咪咪照相機玩具，從日常配件到兒童玩具都有。

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活動期間單筆消費滿800元，即可獲得麵包超人DIY角色著色畫1份，數量有限、送完為止。另外安排兩場假日角色唱跳見面會，分別於11月29日下午3點由麵包超人登場，12月5日下午3點則由麵包超人與細菌人一起現身。

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麵包超人元氣百倍快閃店

．日期：2026年11月25日至12月9日

．地點：遠東Garden City莫內花園7樓活動會館（台北大巨蛋）

●《海豹小白》Sirotan快閃：同場現身大巨蛋，主打秋冬絨毛與居家小物

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《海豹小白》Sirotan也同步進駐大巨蛋快閃店，主打秋冬系列療癒商品，推出海豹小白絨毛玩偶、造型抱枕及不同款式的絨毛周邊，讓喜歡收藏角色玩偶的粉絲有更多選擇。

除了絨毛商品，現場也有海豹小白造型餐具組、馬克杯、不鏽鋼附蓋保溫杯、除塵拖鞋及其他居家生活雜貨，將角色圖案融入日常用品。

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海豹小白Sirotan快閃店

．日期：2026年11月25日至12月9日

．地點：遠東Garden City莫內花園7樓活動會館（台北大巨蛋）

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