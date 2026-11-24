跨年不必人擠人！位於信義區的瀚寓酒店推出「瀚寓・璀璨迎新」歲末系列活動，12月31日於弈夢空間、弈夢紅樓同步登場，規劃兩場跨年派對及一款年末套餐，最低每人1,980元起。

圖／瀚寓酒店提供

弈夢空間「璀璨派對」室內微醺倒數

圖／瀚寓酒店提供

喜歡跨年夜的歡樂節奏，但不想站在戶外人潮裡苦等或吹風，瀚寓酒店弈夢空間於12月31日晚間10點至凌晨0點30分推出「璀璨派對」主打輕鬆自在的室內氛圍，每人只要1,980 元（另計 10% 服務費）。

現場提供精選西式料理及派對炸物無限供應，並搭配弈夢空間特調、白酒、氣泡酒及啤酒暢飲，讓大家在室內與好友舉杯，近距離感受跨年晚會的熱鬧氣息。

弈夢紅樓「跨年狂歡」看101夜景再享噶瑪蘭威士忌優惠

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同日晚間10點至凌晨0點30分在弈夢紅樓舉行的「跨年狂歡」，每位收費3,280 元（另計 10% 服務費）。活動最大特色是能欣賞台北101周邊夜景，現場供應10道佐酒料理，包括金沙鱈魚香絲、薺菜臭豆腐腐皮捲、辣子雞丁、宮保蝦球、椒鹽溪蝦及金磚豆腐等。

酒水除啤酒、紅白酒、氣泡酒與瀚寓特調暢飲外，還招待每人一杯噶瑪蘭威士忌，第二杯則享半價優惠，讓喜歡美食與品酒的民眾能以不同方式迎接新年。

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弈夢紅樓「歲末臻饗」個人精緻晚餐告別2026年

偏好先好好吃頓餐、優雅收尾 2026 年，弈夢紅樓在12月31日傍晚5點30分至晚上9點，規劃了「歲末臻饗」個人位上套餐，每位2,680 元（另計 10% 服務費）。菜色安排包括羊肚菌瑤柱竹笙燉雞湯、避風塘香酥蝦球、鳳脂金露蒸現流石斑柳、鍋巴麻婆豆腐、XO醬海鮮蔬粒炒飯，以及紅棗桂圓茶燉雪蓮子等，適合想在倒數前先享受完整年終饗宴的客群。

瀚寓酒店「瀚寓・璀璨迎新」系列活動即日起開放預訂，12月10日前完成訂位可享全系列早鳥9折優惠。活動地點為台北市信義區基隆路一段206號，弈夢空間位於1樓、弈夢紅樓位於2樓，訂位專線為02-2722-7377。各場次席次有限，實際供應內容依飯店公告為準。

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