喜歡藝術展覽的民眾有新選擇！以荷蘭後印象派畫家梵谷為主題的沉浸式體驗展《尋找梵谷：VR實境探索之旅》（Finding Vincent），將於2026年12月24日至2027年4月6日在台北華山1914文化創意產業園區紅磚西五館登場，首度登陸亞洲，讓觀眾有機會透過虛擬實境技術，親自走進梵谷筆下的藝術世界。預售票361元，原價420元，近期想安排台北藝文行程的民眾可留意。

圖／KKLIVE Art提供

這次展覽最大的特色，在於結合VR虛擬實境技術，打破傳統美術展只能隔著畫框欣賞作品的限制。觀眾戴上VR頭戴裝置後，將化身梵谷的友人，展開一場穿越時空的藝術探索旅程，從不同視角認識這位印象派大師的生命歷程、創作背景與內心世界，感受作品背後的情感與故事。

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展覽內容規劃多個沉浸式場景，包括漫步巴黎蒙馬特街頭、探訪亞爾咖啡館，以及穿越19世紀街道、黃屋與聖雷米療養院等經典場景，帶領觀眾尋找梵谷曾經生活與創作的足跡。展覽也將呈現《星夜》、《向日葵》等代表作，透過立體化的虛擬空間，讓畫作中的色彩、筆觸與藝術氛圍有不同以往的呈現方式。

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《尋找梵谷：VR實境探索之旅》展期自2026年12月24日至2027年4月6日，地點位於華山1914文化創意產業園區紅磚西五館，預售票361元、原價420元。無論是梵谷作品愛好者，或是想體驗科技與藝術結合的民眾，都可以將這場亞洲首展列入冬季及春季的台北藝文行程。

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