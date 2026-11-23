「三麗鷗滑雪村」免費拍！SOGO忠孝館變身夢幻雪國 Hello Kitty、布丁狗陪你過聖誕
三麗鷗聖誕村！SOGO忠孝館攜手三麗鷗大明星們，新打造「冬日滑雪村」，不僅有應景聖誕樹，還有Hello Kitty雪人、布丁狗雪屋、滑雪纜車等你來打卡。
三麗鷗大明星現身SOGO忠孝館，即日起至2027/1/10，SOGO忠孝館變身「Sanrio ski Village 冬日滑雪村」，集結了Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、帕恰狗，1F設有夢幻聖誕樹、雪國驛站、溫馨度假小木屋及Hello Kitty雪人等療癒造景，六大夢幻裝置邀請民眾走進童話般的冬日雪國。
除了1F的節慶裝置外，館內3F、11F也藏有驚喜彩蛋，像是空中纜車、大耳狗雪橇與各式三麗鷗窗貼，讓人邊逛邊直呼「超可愛」。館內設置同樣展至2027/1/10，三麗鷗粉絲安排年末衝一波！
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