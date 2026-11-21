想知道2027年桃花、財運與工作運勢如何？台北即將迎來一場結合韓流、命理與市集文化的全新活動！大型算命市集《命運情報局 FIA》將於2027年1月9日至10日在南港瓶蓋工廠臺北製造所登場，集結超過60組命理與身心靈特色攤位，從八字、塔羅、人類圖到寵物溝通都有，還邀請韓國人氣占卜實境節目冠軍尹大滿巫師首度來台，讓民眾不用飛韓國，也能近距離認識韓國傳統巫俗與占卜文化。

韓國冠軍尹大滿領軍 四大命理高手首度集結

這次最大亮點，莫過於在韓國人氣占卜實境節目中奪下總冠軍的尹大滿。他將以「局長」身分來台舉辦大型見面會，並與另外三位韓國命理專家共同登場，包括結合東西方命理的塔羅專家莫娜德、擅長面相與骨相分析的太乙李道奎，以及具有韓國傳統巫俗文化傳承背景的淨華神堂，帶來不同流派的命理體驗。

圖／取自命運情報局FIA臉書粉絲團

台灣身心靈圈也有熟面孔加入，人氣KOL九粒Jolie、幼妍老師都將親自設攤，讓粉絲有機會面對面交流。

60組攤位、頌缽療癒 500元入場探索新年運勢

除了命理諮詢，現場規劃五大主題場域，涵蓋紫微斗數、手相、面相、生命靈數、靈擺及神諭卡等項目，甚至有寵物溝通體驗。想放鬆身心，也能參與頌缽療癒、靈性瑜珈，搭配療癒選物、美食補給及主舞台LIVE演出，讓活動不只是算命，也能當成週末市集行程。

圖／取自命運情報局FIA臉書粉絲團

《命運情報局 FIA》單日門票500元，隨票附贈限定祈福組，部分命理師一對一諮詢須另外付費，並依各項預約規則及名額辦理。

活動將於2027年1月9日至10日13：00至21：00，在南港瓶蓋工廠臺北製造所舉行，門票已於Klook開賣，適合對韓國占卜文化、命理體驗有興趣的民眾安排參觀。

圖／取自命運情報局FIA臉書粉絲團

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