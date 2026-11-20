華泰名品城聖誕村開跑！ 今年以「Christmas Wonderland」為主題，自11月19日至2027年1月3日將整座Outlet變身復古馬戲風聖誕樂園，從紅色摩天輪、旋轉木馬到20米高穿越聖誕樹，規劃3大主題拍照區必追。

更集結36攤美食與選物市集，並安排每週六晚間的聖誕馬戲遊行，讓大家從白天拍到黑夜、一路吃逛到跨年！

圖／華泰名品城提供

20米穿越聖誕樹超吸睛＋每日音樂飄雪秀

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今年二期廣場的焦點落在20米高的「Gloriday華泰穿越聖誕樹」，外觀以紅白藍布幔搭配旋轉木馬、胡桃鉗士兵、長頸鹿與獅子等復古馬戲元素，入夜後樹頂星、燈串與「Gloriday」美式燈泡招牌齊亮，氣氛相當吸睛。

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特別的是，遊客還能從巨型金色鑰匙孔拱門走進樹體內部，在繚繞煙霧中尋找呼拉圈、猴子與小兔子裝置，並感受木質香氣帶來的五感體驗；每日16:30至20:00每逢整點與半點，二期廣場還會上演結合燈光、音樂與降雪的飄雪燈音秀。

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一期到三期各有看頭！三大馬戲場景拍不停

整座園區依照一至三期規劃，一期「Wanna-land」以冬季遊樂園為主題，設置紅色摩天輪、歐式旋轉木馬及聖誕小象等裝置，營造復古遊樂園氛圍。

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二期「Wonder-land」則是今年最受矚目的拍照焦點，打造高達20米的「Gloriday華泰穿越聖誕樹」，透過紅白藍布幔、旋轉木馬及馬戲動物等元素呈現復古風格。民眾還能從金色拱門走進樹內，探索木質香氣與煙霧營造的奇幻空間，從外觀到內部都有不同拍攝視角。

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三期「Wander-land」則以浪漫雪地為主題，現場設置聖誕老人、雪兔及聖誕綿羊等角色，民眾可沿著雪地腳印尋找藏身其中的節慶裝置，並在燈串舞台留下打卡照。

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36攤市集邊走邊吃 週六限定踩高蹺、獨輪車遊行

想在逛街與拍照之間補充能量，貫穿一至三期的「Gloriday聖誕市集」共集結36個攤位，涵蓋德國熱紅酒、異國料理、炸物、甜點飲品、台灣小吃、零食伴手禮、香氛美妝與居家生活好物，讓民眾一路從一樓逛到三期都能找到喜歡的口味與小物。

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此外，11月21日至12月19日每週六以及12月25日的19:00至20:00，還有「Gloriday聖誕馬戲奇幻之旅」遊行，由聖誕老人帶領糖果姐姐、踩高蹺與獨輪車表演者沿園區大道唱跳，最後在三期Wander-land舞台帶來演出。

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配合聖誕檔期，華泰名品城也推出會員消費滿額贈活動。12月14日至12月25日期間，華泰會員當日累積消費滿39,999元，憑發票即可至三期客服中心兌換限量「Wonder Box聖誕分享拾光倒數月曆禮盒」，數量有限，送完為止。

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