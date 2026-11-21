一年一度「東北遊樂日」12／5華山免費入場！ 抽日本機票、3000份好禮等你拿
【文・莊士賢】
想去日本玩，先來試試手氣！全台規模最大的日本東北旅遊活動「日本東北遊樂日」，將於12／5～6在台北華山文創園區登場，不僅免費入場，還有機會抽中日本來回機票、JR東日本鐵路周遊券等大獎。現場集結日本東北七縣、六大航空公司，還有清酒品飲、工藝DIY及武將表演，民眾不用飛日本，就能搶先感受東北魅力。
每天限量1000張抽獎券 日本機票免費抽
今年邁入第12屆的日本東北遊樂日，以「東北溫暖如初」為主題，邀請日本東北七縣、超過33個單位參展，包括青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島及新潟，帶來特色物產、傳統工藝及最新旅遊資訊。
長榮航空、中華航空、星宇航空、台灣虎航、日本航空（JAL）及全日本空輸（ANA）六大航空公司也共襄盛舉，提供旅遊資訊，方便民眾一次蒐集日本東北旅遊情報。
最令人期待的就是免費抽獎。活動兩天每天上午10點開場時，將在入口發放限量1000張早鳥抽獎券，獎項包括日本來回機票、JR東日本鐵路周遊券及東北特色物產禮盒。不想一早排隊也有機會拿大獎，現場每天另發放1500張「集章挑戰卡」，只要完成指定任務就能獲獎，獎品包括航空公司限定周邊、日本東北傳統工藝品，還有機會把日本機票帶回家。
免費玩DIY、品清酒 伊達武將隊現身
除了抽獎，現場也安排多項免費報名的工藝DIY體驗，民眾可親手製作東北特色紀念品。「東北BAR」則邀請專業唎酒師介紹當地清酒與葡萄酒，透過品飲認識東北風土文化。
舞台活動同樣精彩，除了伊達武將隊帶來戰國武將表演、武士甲冑體驗，還有YouTuber「Iku老師」、「壹加壹」分享旅遊經驗，以及熊谷樂團爵士樂演奏，讓大人、小孩都能玩得盡興。
日本東北遊樂日源自2013年，最初是為感謝台灣在311震災後給予的援助，如今已成為台日交流的重要活動。根據日本觀光廳2025年住宿統計，台灣旅客在東北七縣的國際住宿人次占比均居第一，也反映出台灣旅客對東北旅遊的喜愛。
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