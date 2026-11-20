天后JOLIN蔡依林宣布重返台北大巨蛋！她將帶著「PLEASURE世界巡迴演唱會」在農曆年前連兩周唱6場挑戰極限，全場採取「全實名制」售票，預計吸引24萬人朝聖。隨著喜訊曝光，JO

LIN也釋出全新宣傳照，頂著冷冽銀白髮色、身披雪白羽毛戰袍絕美亮相，胸前更搭配象徵「愉悅初心」的心臟設計，宛如化身空靈霸氣的「白羽愉悅女王」，再次引爆歌迷期待。

蔡依林去年12月30日至2026年1月1日首度攻蛋連辦3場，當時耗資台幣9億打造5大章節史詩級大秀，融入近30項巨型裝置與擬真動物，結合「惡之必要」、「特務J」、「大藝術家」等全麥唱跳橋段締造口碑。此次場次翻倍回歸，JOLIN也預告將端出更顛覆想像的視覺特效與百變造型；前陣子趁生日飛往土耳其與義大利充電放鬆的她，目前已正式收心投入舞台前置備戰。

「凱基銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027」將於2027年1月22日、23日、24日，以及1月29日、30日、31日登場，周五場次為晚間7點30分，周末場次則為晚間6點。售票方面，12/10（四）上午11點開放凱基尊榮貴賓憑序號優先購、當晚6點開放凱基銀行信用卡卡友優先購；12/11（五）中午12點開放台灣大哥大專屬序號優先購；JOLIN官網會員優先購資訊將另行透過電子報公告，12/14（一）中午12點於「Ticket Plus遠大售票系統」全面啟售。

座位圖。圖／凌時差提供

蔡依林要演唱會叫好叫座。圖／凌時差提供