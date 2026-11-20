「台北歐洲冬季嘉年華」12/3登場！信義區3大廣場集結80攤位、近50場表演
歲末耶誕氣氛升溫，台北信義區年度耶誕市集即將登場！由台灣法國人協會等單位舉辦的「2026台北歐洲冬季嘉年華」（Taipei European Winter Festival）將於12月3日至12月6日登場，今年邁入第7屆，活動規模再升級，不僅擴大串聯信義區3大熱門戶外廣場，更集結超過80個特色攤位、近50場精彩演出，從異國美食、歐洲特色商品到節慶文化體驗，打造充滿歐洲風情的冬季盛會。
台北歐洲冬季嘉年華12/3起跑！3大展區一次逛
今年活動展區較以往擴大，串聯香堤大道廣場、台北信義威秀廣場及微風南山戶外一樓廣場，讓民眾能沿著信義商圈一路感受耶誕氛圍。現場規劃超過80個特色攤位，邀集歐洲品牌、工藝創作者、食品業者及餐飲店家參與，帶來各式歐洲特色商品、節慶選物與異國風味美食，從烘焙甜點、巧克力到各國特色料理，都能一次探索，彷彿不用出國就能置身歐洲耶誕市集。
近50場表演接力登場！結合歐洲文化與公益
除了市集購物與美食，今年也安排近50場表演活動，透過音樂、文化展演及節慶活動，呈現不同歐洲國家的特色與傳統，讓市集不只是採買美食、選購禮物的場所，也成為適合親友相約、感受冬季節慶氣息的城市活動。
值得一提的是，嘉年華也延續公益精神，活動期間由耶誕老人之家募集的捐款及相關收益，將捐贈給CCSA協會，協助需要關懷的兒童。2026台北歐洲冬季嘉年華將於12月3日至6日舉行，地點涵蓋信義區香堤大道廣場、信義威秀廣場及微風南山戶外一樓廣場，想感受異國耶誕氛圍，不妨安排一趟信義區冬季小旅行。
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