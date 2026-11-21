雄獅透過會員CRM大數據比對疫情前後客群變化，發現在長線10天以上的長天數團體中，年輕客群佔比較疫情前翻倍成長，顯示長程旅遊已不再是退休族的專利；而新世代長線熱門旅遊目的地中，歐洲三年穩居人氣龍頭，今年第二、三名則出現洗牌——美洲參團人數一路增加，今年截至10月已超越大洋洲、列居第二成為黑馬。此外，美加與歐洲的「極光主題行程」買氣也連三年升溫，暴增約1.7倍。

雄獅旅遊發布新世代長線旅遊調查，數據顯示「極光主題行程」買氣連三年升溫，暴增約1.7倍。圖片來源｜雄獅旅遊提供

若以近三年長線旅遊花費來看，20至39歲年輕客群的平均消費金額由約9.3萬元攀升至約10.6萬元、成長逾14%，顯示新世代不只把預算投向長線旅程，也願意花得更多。隨著勞工婚假自今年10月1日起放寬至14天的新政策助攻，在消費力與體驗意識的雙重驅動下，歐美、紐澳深度蜜月長天數行程也將成為這波政策的受惠主力。

美洲線連三年成長逾9成 戶外活動推升紐西蘭買氣

雄獅進一步指出，在長程線各目的地中，美洲參團人數已連續三年走揚，其中以美國線買氣最為強勁，近兩年累計增幅逾90%、幾近翻倍，高居所有長程線之冠。雄獅分析，美洲線大幅年輕化關鍵在於「目的型旅遊」崛起，除了結合NBA、MLB道奇隊球賽的球迷朝聖行程外，融合都會與指標體驗的路線更持續熱銷。例如經典的「美東10日」一次走訪紐約、費城與華盛頓，入住尼加拉瀑布面瀑房等行程相當受歡迎。此外，瞄準長天數休假趨勢的「大山大水」也成新亮點，如「美加雙國黃石洛磯全覽13日」串聯黃石國家公園、大稜鏡地熱景觀並搭乘冰原雪車深入洛磯山脈，適合年輕族群善用連續長假或14天婚假規劃一趟美加壯遊。

雄獅鎖定連假與婚假族群推出「美加雙國黃石洛磯全覽13日」，主打大稜鏡地熱景觀與洛磯山脈冰原等深度體驗，打造極致自然壯遊。圖片來源｜雄獅旅遊提供

大洋洲市場則由紐西蘭扮演成長引擎，參團人數同樣連三年攀升，近兩年累計增幅逾70%；平均團費20萬以上的行程，參加人數年成長也超過65%。紐西蘭除了反季節避暑優勢與療癒的自然景觀外，飛越峽灣、冰川健行、藍洞探索等戶外行程，更精準擊中新世代「渴望親身體驗」的冒險心態；加上婚假延長至14天的紅利，也帶動紐澳蜜月行程詢問升溫，如跳脫傳統景點的「紐西蘭深度馬爾堡峽灣12日」，直接搭乘小飛機降落馬爾堡峽灣酒莊，入住觀光客稀少的峽灣秘境，白天悠享高山環湖四驅車、觀星夜遊等自然體驗，晚上就住在景區裡，無須早出晚歸趕行程；主打綠色旅遊的「紐西蘭冰河健行·高山火車·峽灣過夜船·騎旅漫遊13日」，除了帶旅人換上裝備走進冰河藍洞健行之外，還能騎單車進酒莊漫遊，以低碳慢遊深度體驗紐西蘭；或是「斐濟、紐西蘭雙國10日」讓旅客在一趟假期中轉換不同風景與旅行節奏。針對紐澳指定行程，雄獅推出早鳥優惠最高可折2萬元。

雄獅「紐西蘭深度馬爾堡峽灣12日」跳脫傳統玩法，安排搭乘小飛機直降酒莊並入住峽灣秘境，夜晚坐擁南島絕美星空奇景。圖片來源｜雄獅旅遊提供

紐西蘭參團人數連三年走揚，戶外體驗成關鍵推手，雄獅推出「紐西蘭冰河健行騎旅漫遊13日」，安排深度探索，精準擊中新世代渴望親身體驗的冒險心態。圖片來源｜雄獅旅遊提供

極光熱潮連三年升溫 偏好「極致全覽」 經典行程一次全包

以旅遊主題觀察，極光行程是本次調查升溫最快的主題，近三年暴增約1.7倍，熱門行程版圖也從北歐、冰島一路涵蓋到加拿大黃刀、阿拉斯加。值得注意的是，新世代長線旅遊預算連三年成長，即使人均達20萬元入住玻璃屋的「北歐夢幻極光11日」行程，仍吸引不少年輕旅客報名，印證新世代「拉高預算也要圓夢」的消費特徵。

在出國玩法的選擇上，雄獅觀察部分年輕族群也偏好「體驗密度最高」的多國全覽行程，既然請了長假，便渴望一次網羅多個世界級打卡點。為此，雄獅推薦「魅力歐洲荷德瑞法10日」，10天內高效率跨越4國並融入三遊船等經典體驗，讓旅人無需妥協取捨，一趟集滿歐洲四大國版圖。同時，鎖定明年春季出遊商機，雄獅同步祭出「春遊最美．五香歐亞非」早鳥活動，串聯歐亞非各大賞花、美饌與古蹟行程，除了指定團型最高享現折3,000元，姓名同音「ㄒㄧㄤ」還可再折1,000元，即日起至12月15日前預購2027年3至5月出發行程，正是高CP值卡位的最佳時機。此外，針對歐洲指定行程，雄獅亦推出早鳥優惠最高可折2 萬元。

親睹荷蘭鬱金香絕美花期！雄獅瞄準年輕族群偏好一次收齊指標景點的「高效率玩法」，主推荷德瑞法10日行程，串聯多國風情與經典遊船體驗。圖片來源｜雄獅旅遊提供

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