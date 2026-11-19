小汽車迷準備衝！ 日本獨家的「TOMICA & PLARAIL交通慶典」首度移師海外，首站選在台北中正紀念堂，將於12月17日起進駐，打造大型交通情境模型，還有雙品牌主題展區、5大付費闖關體驗及會場限定車款一次看！

圖／品牌方提供

日本經典交通玩具TOMICA與PLARAIL聯手推出的「TOMICA & PLARAIL交通慶典」，首次走出日本舉辦海外展覽，首站選定台灣，12月17日至2027年3月1日在國立中正紀念堂一展廳登場。展期橫跨聖誕節、跨年、寒假及農曆春節，將成為台北冬季親子展覽新選擇。

兩大主題方向包括，「TOMICA 區域」含系列展區、交通世界展示區，以及巨型警察基地衝刺軌道區，呈現歷代車款與高速奔馳的軌道動態；「PLARAIL 區域」則規劃系列展示、配件牆與機器人展示區，涵蓋經典列車與多樣擴充配件，滿足不同年齡層與收藏資歷的參觀者。

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現場也安排兩大免費試玩區，包括TOMICA軌道試玩區及PLARAIL火車組裝試玩區，讓小朋友親手鋪設軌道、組裝列車。另外還有5大付費體驗關卡，分別為「TOMICA組立工廠」、「TOMICA小汽車衝刺賽」、「TOMICA彩繪車」、「火車到站挑戰賽」及「PLARAIL彩繪小火車」，涵蓋組裝、競速與彩繪等不同玩法，部分體驗完成後還能將作品帶回家。

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商品區同樣是車迷關注焦點，預計推出會場限定小汽車、限定火車，以及台灣特注車款，提供收藏玩家選購。

「TOMICA & PLARAIL交通慶典」展覽

．展覽日期：2026年12月17日至2027年3月1日

．展覽時間：每日上午10點至下午6點開放，下午5點停止售票及入場(休展日則依官方公告)

．展覽地點：國立中正紀念堂一展廳（台北市中正區中山南路21號）

．票價：預售單人票270元、預售園遊套票400元，單人票原價300元

．預售期間：至12月16日下午5點止

．購票平台：可透過ibon、Klook、KKTIX及FamiPort購票

圖／翻攝Tomica & Plarail 交通慶典臉書粉專

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