台北車站把200坪耶誕森林搬進室內！適逢新光三越接手北車後迎來首個聖誕檔期，攜手臺鐵打造「耶誕星願奇蹟之森」，於 11月19日 正式點燈，免吹冷風就能拍美照、感受過節氛圍。

圖／IG@vg_deerman授權提供

號稱全台室內規模最大的耶誕造景，以香檳金與曙光銀雙色星芒交織出主樹「星願奇蹟之樹」，在燈光映照下格外耀眼。

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兩側延伸則有長達百米的「星河許願光廊」，上萬顆瀑布燈垂墜出浪漫星河效果，讓旅客從不同角度取景都能拍出充滿冬日童話感的畫面。

現場還設置了「星願升空號」、「星願飛躍號」與「星空搖擺椅」三大雪境主題裝置。熱氣球造型搭配燈海、雪橇造景與搖擺椅設計，增添不少互動與拍照趣味。

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點燈儀式當天安排在11月19日晚間18:00揭開序幕，18:20至18:25 進行正式點燈啟動，並邀請唱作男團 U:NUS 擔任點燈大使現場獻唱。

推薦民眾同步揀好康，新光三越也同步推出skm會員活動，包含新入會免費拍貼體驗、現場集章尋寶，以及人氣飲品扣點享買1送1等優惠。

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精華 FAQ Q1：台北車站這次推出的耶誕造景有多大、主題是什麼？ 這次在台北車站大廳打造約200坪的室內耶誕森林，主題為「耶誕星願奇蹟之森」。活動結合新光三越與臺鐵合作，讓旅客不用受冷風吹拂，也能感受濃厚聖誕氣氛。

Q2：現場有哪些最吸睛的拍照裝置與燈光設計？ 現場以香檳金與曙光銀雙色星芒打造主樹「星願奇蹟之樹」，兩側還有百米「星河許願光廊」與上萬顆瀑布燈，並設置熱氣球、雪橇與搖擺椅等互動裝置。

Q3：點燈時間與同步推出的會員活動有哪些？ 點燈儀式在11月19日舉行，18:00開場、18:20至18:25正式點燈，並邀請U:NUS獻唱；同時推出新入會免費拍貼、集章尋寶，以及飲品扣點買1送1等優惠。

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