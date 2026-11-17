全台家長搶票大崩潰！ 全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」日前宣布即將在台北南港LaLaport盛大開幕，並於今（17日）下午2點正式迎來試營運線上首賣。

圖／翻攝KidZania官網、粉專

沒想到，官網尚未開賣就當機，大批家長準時湧入官網只看見「系統連線異常」頁面，官方隨即緊急公告調整，將售票時間順延至明（18日）下午2點重新開賣。

意外的是，另一個售票管道的官方授權指定平台trip.com，於17日下午2點正常開賣，據網友反應，系統開賣約5分鐘內，試營運其間的周六周日時段則是迅速秒殺被搶光，代表仍是有幸運的家長手刀搶到第一波入場票券。

圖／翻攝trip.com官網

官方釋出全台首座、全球第34座的KidZania微型城市，票價為孩童票（3至17歲）：新台幣1,400元、成人票（18歲以上）：新台幣700元，購票管道可透過「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」官方網站或官方授權平台Trip.com入手。

圖／翻攝KidZania官網、粉專

KidZania Taipei試營運

．試營運日期： 2026年11月24日至12月6日（共計兩週）

．營運時間： 平日 09:00 - 17:00 / 週末 10:00 - 18:00。

．地點： Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 5樓（台北市南港區經貿二路131號）。

．入場限制： 試營運期間採全面人流限額，僅開放事先線上購票的顧客入場，現場無提供購票服務。

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