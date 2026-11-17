高雄人好忙！由知名藝術家 ALAN HONG 創作的人氣療癒系角色「AH!Q」登陸高雄，正式展開《AH!Q × Kaohsiung Harbor 一路有風景》戶外特展，展期將一路持續至2027年3月14日，就是要用圓滾滾、呆萌的可愛身形，陪伴大家度過接下來的季節！

哈瑪星鐵道園區作品〈出發・出花〉。圖／高雄市政府文化局提供

本次特展巧妙串聯起高雄最具代表性的三大港灣地標，迎來史上最萌的戶外藝術裝置，打造出一條從陸地延伸至海上的超療癒散步路線。主辦單位特別公開三大展區的精采看點，邀請全台旅客跟著AH!Q放慢步調，重新感受港都的獨特魅力。

〈出發・出花〉

📍哈瑪星鐵道園區

哈瑪星鐵道園區作品〈出發・出花〉。圖／高雄市政府文化局提供

充滿歷史底蘊的百年鐵道迎來新嬌客！AH!Q 以準備跨上火車的俏皮姿勢現身，象徵著每一趟旅程的啟程與移動。一旁的車廂上還坐著兩朵可愛的小花 Q，為懷舊鐵道增添滿滿的春日清新氣息。

哈瑪星鐵道園區作品〈出發・出花〉。圖／高雄市政府文化局提供

哈瑪星鐵道園區作品〈出發・出花〉。圖／高雄市政府文化局提供

〈看港・看往〉

📍鼓山輪渡站

來到人來人往的繁忙港邊，頭頂小鳥 Q 的 AH!Q 雙手拿著望遠鏡專注眺望海面，彷彿正在品味船隻與旅人交織的港口節奏。貼心提醒旅客，此處作品目前仍在進行最後調整，完工後將正式站上碼頭和大家見面！

〈放鬆・放空〉

📍旗津燈塔下

旗津燈塔下作品〈放鬆・放空〉。圖／高雄市政府文化局提供

在旗後山腳下的開闊草地上，AH!Q 化身為最懂得享受生活的旅人，悠閒側躺並懷抱著宛如抱枕般的藍色小魚 Q。身旁還有小 AH!Q 與小鳥 Q 陪伴，完美呼應海邊的慵懶氛圍，更與對岸的鼓山輪渡站隔海遙遙相望。

旗津燈塔下作品〈放鬆・放空〉。圖／高雄市政府文化局提供

旗津燈塔下作品〈放鬆・放空〉。圖／高雄市政府文化局提供

趁著近期氣候舒適宜人，不妨手刀安排一趟高雄港灣輕旅行，跟著超萌的 AH!Q 一路拍好拍滿！

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