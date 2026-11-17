日本人氣選品品牌 FREAK’S STORE 持續拓展台灣市場！繼首間海外旗艦店「FREAK’S STORE TAIPEI」11月進駐台北東區後，品牌再宣布開設台灣第二間分店，選址於 LaLaport 南港，預計12月25日正式開幕。此次新店命名為「FREAK’S STORE LaLaport NANGANG」，開幕期間也將規劃特別商品及限定贈品，喜歡日系選品與美式休閒穿搭的民眾又有新去處。

FREAK’S STORE南港店12/25開幕 台灣第二間門市亮相

創立於1986年的 FREAK’S STORE，以美國文化為靈感，將美式休閒、復古、工裝等元素融入服飾選品，商品與風格內容也延伸至音樂、藝術、電影及戶外生活等領域。品牌2026年正式進軍台灣，首間海外門市落腳台北東區，開幕後吸引不少消費者到訪，如今再將據點拓展至南港，讓逛街民眾有機會接觸更多日本人氣選品。

圖／Freak’s Store 提供

台灣首店限定商品必看 台北城市意象融入設計

除了門市展店，FREAK’S STORE台灣首店也推出具有在地特色的限定商品。品牌特別邀請日本平面設計師美山有操刀台灣限定原創LOGO，並結合台北城市意象，推出紀念T恤與鑰匙圈吊飾，其中「臺灣T-SHIRT」售價1,290元、「臺灣鑰匙圈吊飾」售價430元。

圖／Freak’s Store 提供

另外，品牌也與北捷遊憩展開合作，將台北小巨蛋、貓空纜車等城市元素融入聯名視覺，延伸推出T恤、托特包及悠遊卡等台灣限定周邊，讓日本選品風格結合台灣日常生活。首店開幕期間也曾推出消費滿額贈限定LOGO托特包活動，吸引粉絲關注。

目前南港店已確認將於12月25日開幕，品牌預告還會準備特別商品及限定贈品，實際品項、活動辦法與販售資訊仍待官方後續公布。想掌握開幕消息，可持續追蹤FREAK’S STORE官方Instagram。

圖／Freak’s Store 提供

FREAK’S STORE LaLaport NANGANG

開幕日期：2026年12月25日

地址：台北市南港區經貿二路131號2樓

地點：LaLaport南港2樓

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