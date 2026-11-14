「京站百貨」首度跨出台北！桃園藝文特區、高雄雙據點曝光　桃園店最快2029年開幕

京站時尚廣場將擴大全台布局！目前在台北車站、新店小碧潭設有2處百貨據點，以美食餐飲、購物、休閒娛樂及流行時尚等多元業態吸引消費者，未來更計畫將版圖延伸至桃園、高雄，首度跨出台北市與新北市。其中，桃園新據點選定藝文特區，規劃打造大型百貨商場，預計最快2029年開幕，讓桃園再添一處購物休閒新地標。

桃園京站百貨規劃13層樓！進駐藝文特區、總面積約6000坪

桃園店預計落腳桃園藝文特區，基地位於桃園區同德段19地號，鄰近同德五街、藝文二街一帶，整體開發面積約6000坪，規劃興建地上13層、地下5層的商業建築。未來將結合購物、美食與休閒娛樂等機能，為桃園藝文特區帶來新的商業發展動能。交通方面，基地鄰近桃園捷運綠線G11藝文特區站，未來隨著捷運路網逐步建置，有望進一步提升民眾前往商場的便利性。

圖／京站廣場與桃園市政府提供

圖／京站廣場與桃園市政府提供

不過，桃園店原先規劃的開幕時程已經調整，京站經營團隊於2025年11月說明，受到營建缺工、缺料等因素影響，開幕時間預計延後至2029年，實際營運日期仍有待後續公布。

高雄京站插旗捷運世運站旁！預計2030年完工

除了桃園，高雄也將成為京站南部布局的重要據點。高雄新店預計選址捷運世運站附近，規劃與周邊交通及商業發展結合，預計2030年完工。未來桃園、高雄兩處新據點陸續落成後，京站將不再侷限於雙北市場，也有機會為不同縣市帶來更多購物與休閒選擇，成為北、中、南百貨市場的新布局。

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