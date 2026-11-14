板橋耶誕城限定新景點！「卡娜赫拉的小動物快閃店」開幕，賞燈順遊粉色禮物屋

今年冬天到板橋看耶誕城，行程可以再多排一站。卡娜赫拉的小動物以「新北歡樂耶誕城」為主題的快閃店，自11月13日起進駐新北市政府市民廣場，營業到12月27日，每天11:00至22:00。白天可以採買，晚上接著賞燈，時間安排很有彈性。

兩處粉色場景，四個角度拍出耶誕感

店面本身就是拍照景點。正面的「聖誕禮物屋」是粉色外牆，上面畫滿小動物。建議先站在中央入口拍全景，再到左側和揹著相機的P助合照，右側則有拖著行李箱的粉紅兔兔。買完商品後，可以把戰利品舉到屋頂角色旁一起入鏡。最後繞到店後方的「叮叮噹禮物到」，用禮物牆和星星裝飾當背景收尾。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

近60款新品，交換禮物預算好掌握

這次推出約60款耶誕限定周邊，多數價位在兩、三百元，很適合交換禮物：

• 交換禮物：招牌三角燈箱250元、陶瓷杯墊180元、愛心流沙杯墊280元，還有手燈鑰匙圈268元與絨毛吊飾鑰匙圈288元。

• 犒賞自己：短板T恤480元，或加購價388元的發射愛心立體鑰匙圈（一對）。

活動期間單筆消費滿588元，加贈主視覺明信片一張。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

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交通與行程建議

快閃店位於板橋區中山路一段161號。從捷運、台鐵、高鐵共構的板橋站出發，步行幾分鐘就能到達。建議傍晚前抵達，先逛店拍照，天黑後再欣賞耶誕城燈飾，一次把購物和夜景都排進行程。

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