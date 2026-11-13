超跑車迷暴動！Google地圖圖標隱藏密技 「麥拉倫F1賽車」一秒切換、限時免費領取

全網車迷暴動！ Google Maps無預警攜手知名 F1 賽車勁旅麥拉倫車隊（McLaren Racing），推出超級吸睛的限定款「F1 賽車導航圖標」！不僅完全免費、不需要輸入任何序號，還能讓你的日常通勤瞬間充滿，udn走跳世界小編為大家整理完整圖文設定攻略，讓你千萬跑車一手掌握不是夢！

圖／翻攝Google Maps app畫面

想要把地圖上的小箭頭換成超跑 F1，其實完全不需要額外下載任何外掛工具或付費訂閱。只要確保你的 Google Maps 已經更新到最新版本，就可以透過以下兩種最直覺的方法進行設定：

方法一：導航畫面直接切換（最推薦）

-開啟 Google Maps App，隨便搜尋一個目的地並點擊「開車」模式，按下「開始」進入導航。

-直接點擊畫面上代表你目前位置的藍色箭頭（或既有車輛圖標）。

-在畫面下方彈出的「車輛圖示」選單中，左右滑動尋找橘黑配色的「McLaren F1 賽車」，點選該賽車圖案後按下「完成」，即可成功將帥氣賽車造型儲存下來！

圖／翻攝Google Maps app畫面

方法二：從 App 設定選單更換

-打開 Google Maps，點擊右上角的個人頭像，進入「設定」頁面，點選「車輛圖示」。

-選擇「駕駛頭像」，並在清單中勾選 McLaren F1 賽車即可。（註：部分系統版本或 iPhone 用戶若未出現此選單，建議直接使用第一種導航中切換的方法最為保險）

圖／翻攝Google Maps app畫面

這項超酷的聯名功能雖然話題十足，但還是有一些規格與時間上的限制需要特別留意：

．活動期限：即日起限時開放至 2026年11月23日止，喜歡的車迷朋友們記得把握時間手刀領取！

．支援平台：全面支援 iOS 與 Android 兩大主流系統（Android 系統通常優先獲得伺服器端推送）。

．車載系統連線：完美支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 雙系統中控螢幕。手機設定完成後，車機大螢幕也會同步變身為 F1 賽車定位標誌！

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