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「BTS高雄演唱會」直播加場！全台18家威秀影城同步放映　11月21日、22日大銀幕重現360度舞台

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自威秀影城官方網站宣傳影片
圖／取自威秀影城官方網站宣傳影片

BTS防彈少年團即將登上高雄世運主場館，除了實體演唱會備受矚目，這股韓流熱潮也延伸至全台電影院！威秀影城推出《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG : LIVE VIEWING》演唱會直播企劃，首波場次開賣後迅速售罄，隨後宣布擴大放映規模，新增北、中、南共18家影城據點，兩日合計釋出近1萬1千個席次，讓無法親臨演唱會現場的粉絲，也有機會透過大銀幕參與這場音樂盛事。

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

BTS演唱會大銀幕同步登場！360度環形舞台完整呈現

此次放映分為現場直播與安可重播兩種形式，分別安排於11月21日及11月22日登場。現場直播將同步傳送高雄站演唱會畫面，安可場則於隔日重播，提供不同時間安排的觀影選擇。RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook七位成員將透過影城大銀幕與全球ARMY連線。

圖／取自威秀影城官方網站宣傳影片
圖／取自威秀影城官方網站宣傳影片

視聽體驗也是本次活動的一大亮點。演唱會將呈現360度全環形舞台設計，搭配影城巨型銀幕及高規格音響設備，讓觀眾從不同舞台視角感受演出魅力，也能同步體驗現場應援的熱烈氣氛。此外，威秀也預告將推出活動限定入場特典，相關內容將陸續公開，增添粉絲收藏期待。

北中南18家影城放映據點一次看

本次活動橫跨台北、新北、桃園、新竹、台中、台南及高雄，北部包括MUVIE CINEMAS台北松仁、信義威秀、京站威秀、西門威秀及台北南港LaLaport威秀影城；新北則有板橋大遠百、新店裕隆城、中和環球及林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城。

圖／取自威秀影城官方網站宣傳影片
圖／取自威秀影城官方網站宣傳影片

中南部放映地點包括桃園統領、新竹大遠百、新竹巨城、台中大遠百、MUVIE CINEMAS台中TIGER CITY、iFG遠雄廣場、台南大遠百、台南南紡，以及高雄大遠百威秀影城。活動票價為1,450元，11月21日現場直播於18：45入場，11月22日安可重播於12：00入場。加開場次自11月12日起開放線上購票，11月13日起也開放直播影城現場臨櫃購票，實際場次及座位以威秀官方售票頁面為準。

觀影提醒： 本活動採演唱會原音播放，沒有中文字幕，部分成員談話時段提供即時英文字幕翻譯。想參與這場大銀幕應援的粉絲，可事先確認影城及場次資訊。

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威秀影城 演唱會

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