誠品×SOU．SOU聯名！ 貓咪新品、台灣限定玩偶11/9開賣
2026年末新品報到！先前已合作過、由誠品與日本京都品牌「SOU．SOU」再度聯名，推出全新限定花色，更把可愛貓咪融入設計，推出一系列實用性、質感兼具的生活選物，剛好在年末送禮高峰前搶先推出，讓想開始準備聖誕節、年末送禮的你列入考慮。
出門不可或缺的大容易後背包、托特包，還有圓滾滾的束口水桶包，都在這次聯名中出現，還有可擴充容量達30公升的隨行折疊袋，對於出國旅行、掃貨等等都是得力好幫手；其他還有貓咪地墊、水壺、直傘等質感生活小物，最後是台灣限定的洋裝小豬玩偶，莫蘭迪色加暖色系的新系列商品已準備好等著療癒粉絲的心。
這次的聯名商品，將於11/9起、陸續在誠品線上、蝦皮商城，還有誠品書店松菸文具館、南西、新店、林口三井、新竹巨城、台中480、園道文具館、台南南紡、高雄大遠百共11間誠品門市開賣，喜歡這次風格的粉絲可先筆記就近門市，還要記得手機設好提醒以便搶貨唷！
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