可愛「鼠」了！ 迪士尼「鼠條夾造型一卡通」療癒登場 799元預購開賣、還能動手指夾零食
米奇控必收！一卡通最新推出超萌話題新品「鼠條夾造型一卡通」，把迪士尼經典角色米奇的纖長手指巧手化身為實用零食夾，秒變通勤實用、日常耍廢小物！
這款「鼠條夾」採用米奇經典黑、紅、白配色，辨識度極高。最大亮點在於獨特的手指開合結構，只要輕按下操控鍵，米奇的手指就能靈活開合，平時用來夾取洋芋片、餅乾等小零食，趣味度破表！
內在功能同樣強大！感應核心設置於立體造型本體上，搭車、消費輕鬆一嗶過關，採用「一卡通 PLUS」晶片，完美支援一卡通 iPASS MONEY APP的票卡感應功能，嗶卡、查餘額一氣呵成。
「鼠條夾造型一卡通」售價為新台幣799元，即日起於7-ELEVEN OPENPOINT APP搶先預購開跑；自11月11日起，於萊爾富門市、momo購物網正式開賣。
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