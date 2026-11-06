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「16米寶可夢耶誕樹」萌翻！ 台南新光三越「寶可夢耶誕樂園」 12米巨大卡比獸、見面會、雪花燈光秀攻略一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@beckhamhong66授權、翻攝新光三越 台南西門店FB
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寶可夢粉絲快衝！新光三越台南新天地今年攜手人氣IP「寶可夢」，打造期間限定「2026寶可夢耶誕樂園」，有16米高寶可夢主題耶誕樹，近距離欣賞12米巨型卡比獸皮卡丘氣偶，搭配雪花秀、燈光秀以及官方快閃店接力登場。這篇直接幫大家把亮點、時間與交通資訊一次打包，週末就衝台南吧！

台南寶可夢耶誕樂園必玩亮點：

● 16米皮卡丘精靈球耶誕樹 ＆ 12米巨大卡比獸躺草地

圖／IG@beckhamhong66授權
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最震撼的打卡地標絕對屬於位在西門廣場的「16米高寶可夢主題耶誕樹」，特別採用了上千顆精靈球作為亮眼點綴，營造出濃厚又童趣的過節氛圍。

圖／IG@beckhamhong66授權
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圖／IG@beckhamhong66授權
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走到小西門廣三公園的草地上，還能發現高達12米的「巨大卡比獸」慵懶地躺在草皮上睡覺，搭配2米高的皮卡丘氣偶，萌度直接爆表，讓人忍不住狂按快門！

圖／IG@beckhamhong66授權
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● 周五六日都有浪漫雪花秀 ＆ 炫麗燈光秀 演出時間一覽

為了讓大家感受滿滿的過節儀式感，主辦單位特別規劃了精彩的視聽覺饗宴：

圖／IG@beckhamhong66授權
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．雪花秀時間：11月至12月每週五、六、日 17:00～21:00（每小時一場）。特別注意，11/6～11/8、12/24與12/25、12/31享每小時一場的浪漫雪花紛飛！

．燈光秀時間：11月至12月每週五、六、日 17:00～21:30（每半小時一場），搭配璀璨燈光與音樂，讓你拍到捨不得走。

● 粉絲暴動！10隻人氣寶可夢見面會 ＆ 官方快閃店接力

圖／IG@beckhamhong66授權
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最期待的重頭戲！ 於11/8當天，將盛大舉辦「10隻寶可夢見面會」，現場集結了皮卡丘、伊布、卡比獸、耿鬼、波加曼等人氣角色大合體。

此外，備受期待的「寶可夢中心官方快閃店」也將於11/26至12/13在新光三越台南新天地5樓B區活動廣場接力登場，帶來販售聯名授權商品及限定收藏品，並搭配會員活動，粉絲們快筆記！

圖／IG@beckhamhong66授權
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新光三越台南新天地 — 2026寶可夢耶誕樂園

．活動地址：台南市中西區西門路一段658號

．活動地點：新光三越台南新天地西門廣場、小西門廣三公園

．活動展期：即日起至2027/01/03

-主要裝置：16米寶可夢主題耶誕樹、12米巨型卡比獸、皮卡丘氣偶

-雪花秀：11月、12月每周五六日，17:00～21:00，每小時一次

-燈光秀：11月、12月每周五六日，17:00～21:30，每半小時一次

-寶可夢見面會：11/8

-寶可夢中心官方快閃店：11/26至12/13，5樓B區活動廣場

圖／翻攝新光三越 台南西門店FB
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新光三越 寶可夢 皮卡丘 聖誕樹 卡比獸

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