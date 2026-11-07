雙11旅遊願望清單開搶！從東京魔法世界玩到台灣海島假期 人氣景點11元起限量優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】「雙11」不只購物，也能提前實現下一趟旅行願望！全球旅遊體驗電商平台 KKday 以「旅遊願望清單」串聯日本人氣景點、冬季賞雪、台灣鐵道及海上旅行等多元體驗，推出「KKday雙11活動」。即日起至11/16，每日13:00與21:00推出整點限量搶購，11元、111元、1,111元驚喜價輪番登場。

11/12推出「九州高千穗峽谷一日遊」111元優惠。 圖：KKday／提供

除了每日整點限量搶購與主題專區優惠，「雙11」正檔期再加碼推出全站滿額折扣！延續前波活動熱烈迴響，旅客於活動期間輸入優惠碼「11SV8」，單筆消費滿8,000元折800元；輸入「11SV2」單筆消費滿3,000元折200元，讓旅遊願望清單不只買得齊，也能省更多。

▲建議一定要將穿著設定為「魔法學院」其中一角色。 圖：KKday／提供

魔法迷的願望清單：東京人氣景點限時搶

11/11「雙11」當天「東京哈利波特片場之旅」門票另有限量優惠之外，還有「日本環球影城」買一送一，讓影迷有機會以更划算的價格走進魔法世界。

冬季旅行的願望清單：從北海道雪景到九州秘境

準備安排秋冬日本旅行的旅客，除整點限量優惠外，也可選購全站8折「日本／韓國必玩」主題專區，探索關西「天橋立與伊根舟屋」、沖繩「美麗海水族館」及北海道「旭山動物園」等熱門路線。11/12另有「富士山五合目」、「九州高千穗峽谷一日遊」各111元搶購；日本鐵路指定席則可使用「SEAT11」折扣碼，符合指定條件且滿12,000日幣享11%折扣，最高折1,500日幣。

▲花蓮理想PAARK景點。 圖：KKday／提供

說走就走的願望清單：從花蓮空中旅行到小琉球海島假期

不必出國，也能趁「雙11」收藏在地玩法！KKday 推出立榮航空「松山－花蓮」機票搭配景區門票優惠，旅客可依喜好選擇「遠雄海洋公園」、「理想PAARK水岸生活」等人氣景點，輕鬆安排東台灣小旅行。

想把旅行拉得更遠，KKday 平日11:00推出日韓機票搶購場，每日13:00加開郵輪限時搶購，郵輪行程每人11,111元起；東京、大阪、沖繩、釜山機加酒自由行11,111元等不限時商品同步登場。配合「ITF 台灣國際旅展」，亦推出線上7折專區，涵蓋臺鐵、住宿與海外行程體驗。

▲雙11旅遊清單開搶。 圖：KKday／提供

旅費準備也有優惠！玉山旅展刷卡與換匯加碼

為讓旅客從訂行程到準備旅費都更輕鬆，KKday 攜手玉山銀行推出「玉山旅展專案」，祭出多重旅遊加碼優惠。11/11「雙11」當天，刷玉山銀行信用卡購買東京哈利波特片場之旅門票，即享限量買一送一優惠。即日起至2026年底，持玉山國民旅遊卡於 KKday 購台灣全商品滿2,000元折360元，全球門票及交通票券滿5,500元折600元。

玉山銀行同步推出線上換匯優惠，涵蓋美元、日幣、泰銖等五種外幣，旅客於海外使用跨國無卡提款，還有機會抽中 KKday 萬元旅遊金。相關優惠適用條件、名額與活動期間，以 KKday 及玉山銀行官方公告為準。

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