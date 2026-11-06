冬季FUN開玩耶誕Light新北 ITF旅展「新北館」優惠下殺2.6折起

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026 ITF 台灣國際旅展」11/06-11/09在「南港展覽館」一館4樓盛大登場，新北市政府觀光旅遊局今年以「冬季 FUN 開玩 耶誕 Light 新北」為主題，透過「FUN（放）開玩」傳遞放鬆心情、盡情玩樂的歡樂氛圍，結合「Light」象徵璀璨燈光藝術與點亮城市的意涵，邀請走進新北在燈海、美景與節慶活動中享受歡樂、溫馨且充滿儀式感的冬季耶誕之旅。

「新北館」本次的展場設計運用綠色、紅色及金色營造溫暖熱鬧的耶誕氛圍，並規劃開闊的參觀動線以串聯各攤位與舞台區，並設置耶誕樹展示櫃造景，打造兼具展示與洽談的主題式展覽空間。

▲壯麗的「淡江大橋」橫臥湛藍水面，優雅純白橋身串聯雙岸，展現新北市宏觀的城市建設魅力。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

本次「新北館」匯聚新北各區優質業者共同參展，陣容涵蓋多元觀光產業：

旅宿與溫泉業者包含「淡水蘊泉庄溫泉飯店」、「陽明山天籟度假酒店」及「傑仕堡有氧酒店」；觀光工廠與特色遊程有「聖瑪莉親子樂園」、「王鼎時間科藝體驗館」、「雲仙樂園」、「女神遊艇」、「來趣旅遊」、「台灣好行」及「林口國家檔案館」；在地商圈與文化體驗包含「彩繪瓶安燈」、「石碇達人所」與「茶花莊」；人氣美食與伴手禮則由「維格餅家」、「香帥蛋糕」、「SHINYQ 炫霓刻」、「金德老爹雲南辣椒醬」、「唐舖子」及「爐憶羊肉爐」等攤商進駐。

各家業者更於展場期間聯手祭出多項超殺好康，包含優質旅宿泡湯最低2.6折起、人氣美食伴手禮全面8至9折及特色遊程買一送一、滿額好禮加碼贈等多項限定優惠，讓民眾逛展覽享折扣。

▲「三鶯線」列車悠遊於綠意盎然的高架路段，穩步帶動三鶯地區的通勤 與觀光休閒發展。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

▲坐落山麓的「月池」波光粼粼，伴隨壯麗綠意與自然天籟，為旅客提供 一處遠離塵囂的舒心湯泉。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

現場更規劃了每日不同的免費手作 DIY 活動，包含運用不織布堆疊與繽紛彩珠點綴的「立體聖誕樹」及可自由搭配色彩圖案的「DIY 行李飄帶」。

此外，「新北館」亦推出了打卡送、滿額贈、加碼抽等限量「好康活動」，單筆消費滿300元即可選擇手工麵線、環保提袋等多樣好禮；滿1,000元則有藍色公路遊河票券、維格餅家禮盒等精選贈品；滿2,500元更可參加扭蛋活動，有機會獲得行李箱、住宿券、泡湯券等大獎，數量有限，送完為止。

新北市政府觀光旅遊局表示，「新北館」於四天展期內規劃多場舞台互動活動，凡於現場完成指定打卡及按讚任務，即可獲得限量具有新北特色的小禮物。此外「新北館」本次亦和交通部觀光署合作「好行旅人秘技大搜查｜ITF 限定集章抽好禮」的集章活動，來新北館除了可集章以外，還可額外獲得限量好禮。歡迎11/06-11/09前往「南港展覽館」一館「新北館」（N706），享受歡樂、溫馨且充滿儀式感的冬季耶誕之旅。更多旅遊及活動訊息，請至「新北市觀光旅遊網」、「新北旅客」Facebook 粉絲專頁或官方 Instagram 查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野