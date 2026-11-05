台灣人一看就懂！ 「寶島花圈悠遊卡」引熱議 紅花、黃花、粉花3款 超商預購開賣 還附金句嘴替貼紙

花圈做成悠遊卡，超台！ 一款超有台灣特色的「寶島花圈超級悠遊卡」，將傳統花圈縮小變成隨身卡片，還有紅花、黃花、粉花3款可選，消息曝光後引發Threads網友熱議，笑稱「送朋友怕被打」、「這張拿出來絕對全場安靜」。

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文創平台be come true推出的「寶島花圈超級悠遊卡」，以台灣人熟悉傳統文化的「花圈」意象神還原，尺寸為精巧的6.2 x 5.5 x 1.2cm，並貼心附贈壓克力展示腳架（高度8cm），共有紅花款、黃花款及粉花款3種選擇，超台味設計成為近期社群上的另類話題商品。

消息在Threads曝光後引發熱烈討論，不少網友直呼「超級酷的啦！是花圈形狀的悠遊卡」、「超級台的悠遊卡，很適合收藏一下」，也有人笑稱是「台灣人的花圈悠遊卡」，甚至有人開玩笑表示「不知道送這款給朋友，對方究竟會感謝自己，還是想動手打人」。

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官方更主打「DIY 金句」，隨商品附贈高達10張「嘴替貼紙」，包含7張現成趣味標語以及3張DIY空白貼紙，讓使用者可以自由發揮。同時，官方也祭出彩蛋「抽獎活動」，只要幸運抽中金色款嘴替貼紙的買家，即可憑序號至官方LINE申請兌換「真金片」乙份，活動一路持續至 2027 年底。

「寶島花圈超級悠遊卡」預購售價為新台幣590元，預計於2027年第二季起依序出貨，目前已正式於全台7-ELEVEN門市櫃檯（刷讀 EDM 條碼）及 ibon機台全面開放預購。

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寶島花圈超級悠遊卡

．售價：590元

．款式：紅花款、黃花款、粉花款

．預購時間：2026年11月4日11:00至12月1日23:59

．預計出貨：2027年第2季起依序出貨

．官方購買：be come true

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