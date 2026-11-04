日本超人氣生活風格展「FOR STOCKISTS EXHIBITION」首度來台！40多個品牌進駐松菸，服飾、家居、手作選物一次逛
喜歡日本生活選物的民眾有新去處！來自日本東京的「FOR STOCKISTS EXHIBITION」2026年首度跨海來台，將於11月13日至11月15日在台北松山文創園區北向製菸工廠登場，集結超過40個日本及台灣品牌，從服飾、手作工藝、設計選物到家居用品，帶來豐富的生活美學體驗。這次不僅能一次逛到多個日本特色品牌，也有台灣創作者共同參與，11月14日起開放一般民眾入場，喜歡日本設計與質感生活的讀者，不妨安排週末到松菸挖寶。
日本經典生活風格展首度海外登場 40多個品牌集結
「FOR STOCKISTS EXHIBITION」是日本具有代表性的生活風格展覽，以設計、選物與品牌交流為核心，此次首度將展覽帶到台灣，參展陣容涵蓋超過40個日本及台灣品牌。包括日本生活選物品牌TEMBEA、STANDARD SUPPLY、ANSPINNEN、MUYA，以及家具設計品牌Landscape Products、木作品牌AkihiroWoodworks、陶藝品牌ONE KILN、MISHIM POTTERY CREATION等；另外還有以書籍與文化內容為特色的COW BOOKS、旅行文化刊物PAPERSKY TAIWAN，以及台灣選物品牌地衣荒物、茉莉花園等。參展內容橫跨服飾、包袋、器皿、木作、出版與生活用品，讓民眾有機會近距離認識不同品牌的設計理念。
六大主題探索日常美學 從餐桌到居家空間都能逛
本次展覽規劃六大主題，從穿搭配件、生活物件、飲食文化、材料工藝，到居家空間及風格選物，呈現設計如何融入日常。現場不只有服飾與包袋，也能探索餐桌器皿、木作家具、植物及旅行出版等內容，讓參觀者從不同面向認識日本與台灣的生活風格。相較以大量商品展售為主的市集，這次展覽更著重品牌特色與設計理念，適合喜歡質感選物、工藝及居家佈置的民眾。
松菸展期、票價一次看 週末開放一般民眾參觀
「FOR STOCKISTS EXHIBITION TAIPEI 2026」將於11月13日至15日舉行，地點位於松山文創園區北向製菸工廠。11月13日為專業買家邀請日，11月14日開放時間為11：00至20：00，11月15日則為11：00至18：00。一般民眾門票每人300元，12歲以下孩童可免費入場，須由購票成人陪同；門票可透過ACCUPASS線上購買，也可於現場購票。週末安排台北小旅行，不妨將松菸列入行程，一次感受日本與台灣設計品牌的生活魅力。
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