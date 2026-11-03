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壓力太大先去跪！韓網爆紅「虛擬山寺」燒到台灣，台版「線上天后宮」擲筊求籤全都有

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝線上天后宮、山寺sansatemple網站
圖／翻攝線上天后宮山寺sansatemple網站

壓力太大先去跪！近期社群平台上掀起一股「數位修行」風潮，韓國有爆紅的「sansatemple」線上拜佛，台版則有「線上天后宮」能擲筊求籤，一口氣讓媽祖、月老在線上神還原！

●韓國「山寺」3天60萬人湧入　化身小沙彌體驗108拜

圖／翻攝山寺sansatemple網站
圖／翻攝山寺sansatemple網站

近期在韓國及亞洲社群引發討論的「山寺（Sansa）」，是一個將寺院場景數位化的虛擬空間，不需要下載App，使用手機或電腦瀏覽器即可進入。使用者會化身Q版小沙彌，在虛擬法堂裡尋找位置、打坐、合掌禮佛，也能轉動念珠、敲木魚及進行108拜，搭配誦經聲與自然環境音，呈現出與一般網頁遊戲不同的靜心體驗。

據《Money Today》等韓媒報導指出，虛擬寺廟的網站起點也相當單純，是由一名26歲、正處於求職階段的韓國年輕人打造，因為求職壓力感到疲憊，想去寺廟休息卻受限於時間與體力，因此設計一個可以隨時進入的線上空間，沒想到意外吸引大量網友加入。

圖／翻攝山寺sansatemple網站
圖／翻攝山寺sansatemple網站

「山寺」快速爆紅，網站推出3天便累積超過60萬人次造訪，使用者大量湧入造成直接把伺服器擠到當機，開發者則陸續增加虛擬法堂座位。網站另一項特色是，即使能看到其他使用者的小沙彌角色，彼此之間卻不能聊天或傳訊息，形成「大家一起參拜、但不用社交」的使用模式，這股拜佛的熱潮意外地從韓國燒到台灣。

「山寺」官方網站：https://sansatemple.com/

●台灣也有「線上天后宮」　參拜、擲筊、求籤都能玩

圖／翻攝線上天后宮網站
圖／翻攝線上天后宮網站

這股虛擬拜拜風潮吹向台灣後，Threads上一名為「奇廟旅程」的網友快速打造出「線上天后宮」，把傳統宮廟參拜流程搬到網頁上，進入後可以先到服務處取得清香、鮮花、水果、糕餅、金紙及平安符，再依照需求進行參拜、持香、擲筊或求籤。

台灣線上天后宮加入更多台灣民間信仰常見的互動元素。除了媽祖之外，開發團隊更陸續解鎖了武財神、月老、虎爺、玄天上帝與關聖帝君等超人氣神明陣容，讓大家線上求紅線、求發財金一次滿足！

圖／翻攝線上天后宮網站
圖／翻攝線上天后宮網站

不過，「線上天后宮」與實際宮廟服務並不能直接畫上等號。開發者已說明，網站中的虛擬神像並未開光，主要提供療癒及娛樂性質體驗，並非正式宗教服務。

「線上天后宮」官方網址：https://mazu-temple.harper88888.workers.dev/

如果單純比較韓國「山寺」與台灣「線上天后宮」，前者更偏向虛擬寺院＋共同靜心體驗，後者則把台灣民間信仰常見的供品、參拜、擲筊、求籤等互動搬上網路，都是一種不用出門就能線上參拜的體驗。

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擲筊 虛擬寺廟

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